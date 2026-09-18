Китайський конкурент Jeep Wrangler – Tank 300, отримав нерозрізний передній міст для бездоріжжя

Головною особливістю Tank 300 Hooke Trail стала заміна стандартної незалежної передньої підвіски на нерозрізний ведучий міст, зазначає Carscoops. При цьому спеціальна версія побудована на базі Tank 300L із подовженою колісною базою 3010 мм. Для порівняння, стандартний Tank 300 має колісну базу 2750 мм.

Версія 300L також отримала зміщену вперед передню вісь, завдяки чому передній звис став коротшим. Назву Hooke Trail позашляховик отримав на честь популярного маршруту для офроуду в горах Хелан у Китаї, неподалік кордону між Нінся та Внутрішньою Монголією.

На відміну від багатьох спеціальних версій, які обмежуються змінами зовнішності та оснащення, у цьому випадку основні доопрацювання приховані під кузовом. Рамне шасі отримало новий нерозрізний передній міст із корпусом діаметром 80 мм, посилені важелі керування, тягу Панара з посиленими втулками та нерозрізні рульові тяги. За даними Great Wall Motors, після модернізації жорсткість підвіски зросла на 38%.

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Характеристики для бездоріжжя

Tank 300 Hooke Trail оснащений електрогідравлічним підсилювачем керма, системою вибору режимів руху Multi-Terrain Select та напівактивною системою відключення стабілізатора поперечної стійкості. Остання дозволяє збільшити хід підвіски, а артикуляція коліс перевищує 500 мм. Це має допомагати позашляховику зберігати контакт коліс із поверхнею під час руху по нерівному рельєфу. Основні геометричні показники Tank 300 Hooke Trail:

кут в'їзду: 41°;

кут з'їзду: 34°;

дорожній просвіт: 245 мм;

глибина подолання броду: 850 мм.

Модернізована підвіска також розрахована на встановлення шин діаметром до 35 дюймів. За умови додаткових модифікацій заявлена можливість використання 40-дюймових шин.

Зовнішність і оснащення

Візуально Hooke Trail можна відрізнити від стандартного Tank 300 за шноркелем, спеціальними наклейками та посиленими бамперами. Позашляховик також отримав чорну решітку радіатора, аналогічну тій, що використовується на Tank 300L. Для моделі доступні додаткові аксесуари для експедиційного використання, зокрема намет на даху, холодильник та додаткові світлодіодні ліхтарі.

Серед оснащення салону заявлені 12,3-дюймова цифрова панель приладів та окремий 15,6-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Також передбачені сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, шкіряна оббивка Nappa та комплекс електронних систем допомоги водієві ADAS.

Турбодвигун і повний привід

Tank 300 Hooke Trail отримав 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий турбодвигун потужністю 170 кВт (231 к.с.) й 400 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Привід 4WD має передній, центральний та задній блокування диференціалів, а також двоступеневу роздавальну коробку.

Водночас документи китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій MIIT вказують, що надалі для Hooke Trail може стати доступним 3,0-літровий турбований V6, хоча його характеристики не наведені.

Коли Tank 300 Hooke Trail надійде у продаж