Китайські виробники дедалі сміливіше користуються безвихіддю російських покупців. Черговим підтвердженням цього став старт продажів нової флагманської моделі бренду Hongqi, ціна якої для ринку РФ зросла майже вдвічі порівняно з внутрішньою вартістю в Китаї.

Hongqi, назва якої перекладається як "Червоний прапор", належить державному концерну FAW Group і є одним із найстаріших автомобільних брендів Піднебесної, який історично спеціалізувався на випуску лімузинів для вищих партійних чиновників.

Як зазначає Carscoops, на тлі того, як у самому Китаї численні сучасні стартапи невпинно витісняють цей консервативний бренд із лідируючих позицій, компанія знайшла вихід у поставках свого найдорожчого седана під назвою Guoya на російський ринок, де через дефіцит європейського люксу сформувався специфічний попит серед забезпечених верств населення.

Повна відсутність адаптації за ціною двох оригінальних машин

Седан Hongqi Guoya безпосередньо націлений на конкуренцію з такими світовими еталонами, як Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series та Audi A8. Розміри кузова підтверджують цей статус: довжина автомобіля становить 5353 мм, ширина – 1998 мм, висота – 1511 мм, а колісна база досягає 3260 мм. Покупцям пропонують на вибір дві модифікації, ціни на які офіційно зробили цю модель найдорожчим новим китайським автомобілем, який коли-небудь продавався в країні.

Початкова версія під назвою Elegance V6 оцінена в 27,7 мільйона російських рублів (близько 389 тисяч доларів США за поточним курсом), тоді як дорожча модифікація Imperial V8 коштує 31,7 мільйона рублів (445 тисяч доларів США). Такі фінансові апетити виглядають особливо разюче на тлі внутрішнього ринку КНР, де вартість базового Guoya стартує від 1,4 мільйона юанів, що еквівалентно приблизно 207 тисяч доларів США.

Таким чином, через повну відсутність конкуренції та дефіцит офіційних поставок, місцеві покупці змушені платити практично подвійну ціну за право володіння китайським флагманом. При цьому виробник навіть не спромігся провести будь-яку помітну модернізацію чи специфічну адаптацію моделі для експорту – автомобілі постачаються в абсолютно незмінному вигляді.

Технічні характеристики та оснащення салону

Для обох версій передбачено виключно повнопривідну трансмісію та бензинові турбомотори, які працюють у складі м'яких гібридних силових установок у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Модифікація Elegance V6 оснащується 3,0-літровим двигуном потужністю 380 к.с. й 570 Нм крутного моменту. При такій конфігурації великий седан здатний прискорюватися з місця до першої сотні за 5,5 секунди.

Модифікація Imperial V8 орієнтована на отримання максимальних динамічних показників і комплектується 4,0-літровим агрегатом. Цей двигун видає 476 кінських сил та 680 Нм крутного моменту, забезпечуючи розгін до 100 км/год за 4,5 секунди. Зовнішній вигляд експортованих седанів зберіг оригінальний китайський дизайн із великою кількістю масивних хромованих елементів і монументальною передньою решіткою радіатора.

Салон оформлений з очевидним акцентом на комфорт пасажирів другого ряду. Там встановлено два окремі капітанські крісла з м'якою оббивкою, обладнані електричним регулюванням нахилу спинки, а також індивідуальними функціями підігріву, вентиляції та масажу. В оздобленні інтер'єру масово застосовуються високоякісна натуральна шкіра та алькантара. У список стандартного оснащення також інтегровано панорамний скляний люк на даху та преміальну акустичну систему, яка складається з 32 динаміків.

"Санкції не працюють", проте реальність інша