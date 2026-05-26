Китайський спорткар Denza Z9 GT продали за рекордні 815 000 доларів: в чому його особливість

Як пише CarNewsChina, за офіційним повідомленням концерну BYD, усі вторговані 700 000 євро, що за поточним курсом обміну становить приблизно 5,53 мільйона юанів або 815 000 доларів, будуть спрямовані на фінансування та підтримку глобальних програм дослідження СНІДу.

Виробник позиціює цей транспортний засіб як єдиний у світі екземпляр, розроблений та побудований спеціально для європейських благодійних торгів.

Ювелірний дизайн та ексклюзивна комплектація

Екстер'єр спеціальної версії Denza Z9 GT отримав унікальне оформлення кузова із золотими акцентами. Найбільших трансформацій зазнав інтер'єр машини, який повністю переробили, надихаючись класичною ювелірною майстерністю майстрів бренду Chopard. Усередині салону застосували декоративне оздоблення в аметистовому стилі, а фізичні елементи керування бортовими системами виконали у вигляді огранених дорогоцінних каменів.

Окрім цього, інтер'єр виділяється індивідуальною вишивкою з фірмовим логотипом на сидіннях, брендованими майданчиками для бездротової зарядки смартфонів та спеціально розробленою графічною темою інтерфейсу мультимедійної системи. Співпраця автомобільних та ювелірних дизайнерів не обмежилася лише транспортним засобом: до комплекту увійшла пара ексклюзивних люксових годинників концепції "His & Hers" ("Для нього та для неї"), а також індивідуальна колекція дорожнього багажу.

Технологічна основа та ринкова статистика моделі