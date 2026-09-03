Китайський "Троянський кінь": як хитра стратегія з гібридами ставить європейський автопром на коліна

Як повідомляє авторитетне британське видання Autocar, експерти автомобільної галузі б'ють на сполох через так званий ефект "Троянського коня" на ринку Великої Британії. За даними журналіста Джека Карфрея, початкова хвиля дешевих китайських електромобілів дозволила брендам з КНР швидко закріпитися на островах, після чого вони різко наростили продажі плагін-гібридів (PHEV) та класичних бензинових авто.

Високопоставлене джерело у сфері лізингу та корпоративних автопарків прямо називає електромобілі від нових гравців "Троянським конем", вказуючи на шалену популярність гібридів від тих самих марок.

"Я думаю, що індустрія просто проспала цей момент, і це дуже цікаво, адже всі так хвилювалися через китайські електромобілі", – розповів інсайдер виданню Autocar.

За його словами, європейці навіть не помітили, як Китай блискавично розробив двигуни внутрішнього згоряння та гібридні трансмісії, які тепер не поступаються, а то й перевершують європейські аналоги.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Китайські бренди зараз випускають плагін-гібриди, хоча спочатку взагалі не збиралися цього робити. Вони планували продавати лише електромобілі, але потім зрозуміли: гей, у нас є ще один варіант, і тепер PHEV заходять на ринок у приголомшливих кількостях", – додає експерт.

Як китайські марки змінюють ринок?

Цифри говорять самі за себе. Якщо поглянути на статистику семи провідних китайських марок, включно з MG, які масово продають авто у Британії з 2024 по 2026 рік, домінує саме бензин. На нього припадає 199 700 реєстрацій, що становить 32,1% від загального обсягу цих брендів.

Чисті електромобілі (EV) йдуть другими з показником 194 000 одиниць (31,2%), плагін-гібриди посідають третє місце – 144 300 авто (23,2%), а звичайні гібриди (HEV) зібрали 83 700 реєстрацій (13,5%).

Загалом машини, де так чи інакше працює двигун внутрішнього згоряння, склали 68,7% продажів "китайської сімки". Для порівняння, на загальному ринку Британії частка EV серед недизельних авто склала 30,1% (1,2 мільйона штук), тобто китайські бренди випередили ринок лише на 1,1%.

Яскравим прикладом цієї тенденції є подвійний бренд Omoda та Jaecoo, який належить гіганту Chery. Їхній мікс продажів за останні роки виглядає так: 43,2% (49 100 авто) – це PHEV, 37,9% (43 100) – чистий бензин, 15,7% (17 900) припадає на електромобілі, і ще 3,2% (3 600) на звичайні гібриди.

Кросовер Jaecoo 7, який пропонується з бензиновим та плагін-гібридним агрегатами, станом на липень 2026 року взагалі став третім найбільш продаваним автомобілем у Великій Британії. А 75% покупців цієї моделі обирають саме версію з розеткою.

Варто зазначити, що експансія координується з їхньої британської штаб-квартири у лондонському бізнес-парку Chiswick Park (Карта). Саме звідти керується мережа з понад 144 дилерських центрів.

У середині серпня 2026 року компанія офіційно відзвітувала про подолання позначки у 100 000 проданих авто, ставши брендом номер один з реалізації PHEV на островах у першому півріччі. Загалом же китайські марки станом на липень зайняли майже 20% британського ринку нових легковиків, реалізувавши понад 200 000 машин, а спільна частка Omoda та Jaecoo досягла 5,7%.

Чому ZEV Mandate може допомогти Китаю?

Ситуація може стати ще сприятливішою для виробників з Піднебесної через політичні ігри довкола екологічних норм. Філіп Нотард, керівник аналітичного відділу консалтингової компанії Cox Automotive, чий головний офіс розташований у Лідсі (Карта), вважає, що ймовірне пом'якшення правил ZEV Mandate зіграє на руку саме китайцям.

Нагадаємо, що 14 серпня 2026 року міністерка транспорту Гайді Александер офіційно запустила урядові консультації щодо перегляду ZEV Mandate, які триватимуть до 23 жовтня. Традиційні європейські бренди панікують, адже за невиконання квот на продаж електромобілів (які цьогоріч становлять 33%, з планом зростання до 38% у 2027-му та 80% у 2030-му) їм загрожують космічні штрафи – до 12 000 фунтів стерлінгів за кожну "зайву" бензинову машину. Попри те, що продажі EV у липні зросли на 45% і досягли частки у 27,5%, це все ще не дотягує до урядових цілей.

Філіп Нотард пояснює: "Майбутні консультації щодо ZEV Mandate можуть побічно підтримати нових китайських гравців ще більше, оскільки будь-яке пом'якшення дозволить їм ще активніше і довше нарощувати продажі плагін-гібридів та звичайних гібридів".

У чому головна перевага китайського автопрому?

Головна перевага китайського автопрому – шалена швидкість оновлення моделей.

"Швидкість життєвого циклу моделей, з якою вони працюють, означає, що вони можуть дуже оперативно реагувати на будь-які дедлайни. Незалежно від того, чи це 2030, чи 2035 рік, для них це три, чотири або п'ять циклів уперед, перш ніж вони взагалі про це задумаються, і вони можуть вивести нову машину на дорогу за 12-18 місяців. Тоді як традиційні виробники думають: щоб досягти потрібних показників до 2030 року, мені потрібно починати будувати виробничі лінії та ланцюги постачання вже сьогодні", – підкреслює Нотард.

Проти послаблення екологічних вимог вже виступили понад 40 організацій, включаючи BT Group, Openreach та Zapmap, які надіслали відкритого листа до уряду. Вони попередили, що зміна курсу підірве мільярдні інвестиції в інфраструктуру та акумуляторні заводи. І це при тому, що уряд вже інвестує 7,5 мільярда фунтів у чистий транспорт, включаючи гранти до 3 750 фунтів на купівлю нових EV, якими скористалися понад 160 000 водіїв.

Для корпоративних клієнтів та звичайних водіїв тут криється серйозний фінансовий нюанс. Як зазначають джерела у флотському секторі, гібриди зараз приваблюють низькими податками. Проте, якщо ви берете авто в лізинг, варто бути обережним.

У поточному податковому році ставка Benefit-in-Kind (BiK) для електромобілів становить 4%, а для PHEV варіюється від 4% до 16%. Але вже до 2029-2030 років податкова ставка для всіх плагін-гібридів різко стрибне до 19%, тоді як для EV вона складе лише 9%. Це означає, що компанії, які сьогодні масово закуповують гібриди, можуть зіткнутися з неприємним зростанням витрат під кінець експлуатаційного циклу.