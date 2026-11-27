Як повідомляє видання CarNewsChina, новий флагманський седан позиціюється як повноцінна заміна для Rolls-Royce Ghost та інших представників старої школи ультралюксу. Габарити китайського велетня вражають: довжина кузова сягає 5600 міліметрів, а колісна база розтягнулася на неймовірні 3,5 метра.

Дизайнери вирішили підкреслити статус власника максимально відверто. Решітка радіатора прикрашена 137 відполірованими вручну дорогоцінними каменями, а на капоті красується логотип із 24-каратного золота.

Журналісти зазначають, що таку емблему буде важко вберегти від крадіїв у неблагополучному районі, адже вона не ховається під капот, як знаменита фігурка на британських авто. Зате двері тут відчиняються проти ходу руху на 90 градусів, а в спеціальних нішах передбачені фірмові парасольки для комфортної висадки в дощ.

Королівський комфорт та технології

Салон розрахований лише на чотирьох осіб, яким пропонують крісла з ефектом невагомості та преміальну акустику Dynaudio на 39 динаміків. Між задніми пасажирами розмістили два 5,5-літрові холодильники, а на стелі змонтували величезний 21,4-дюймовий монітор для розваг у дорозі.

Точні характеристики силової установки BYD поки тримає в секреті, але відомо, що седан приводиться в рух чотирма незалежними електромоторами. Вони живляться від літій-залізо-фосфатної батареї Blade другого покоління, яка здатна прийняти заряд від 10 до 97 відсотків усього за дев'ять хвилин.

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Заявлений запас ходу становить 1000 кілометрів, що залишає далеко позаду бензиновий Ghost із його 540 кілометрами на повному 90-літровому баку. Керувати цією махиною допомагають три фірмові чипи Xuanji A3, які забезпечують автономне водіння від адреси до адреси під наглядом водія.

Ціна та ексклюзивна версія

Наразі китайські клієнти можуть замовити лімітовану версію Shanhe Dingyun Limited Edition в ексклюзивному коричнево-золотому кольорі кузова. Щоб підтвердити серйозність намірів, покупцям доведеться внести депозит у розмірі 45 тисяч доларів. Повна вартість розкішного електромобіля становить 2,08 мільйона юанів, що в перерахунку дорівнює 312 100 доларам.

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