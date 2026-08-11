Китайці виведуть на дороги тисячі автономних вантажівок

За планом Pony.ai, упродовж наступних двох-трьох років у Китаї мають працювати від 500 до 1000 автономних важких вантажівок четвертого покоління Gen-4. Про це на своєму сайті розповідає виробник.

Автономні вантажівки планують використовувати у трьох основних сферах: далекомагістральних перевезеннях, транспортуванні сипучих вантажів та портовій логістиці. Невеликі партії машин мають почати передавати клієнтам уже до кінця нинішнього року.

100 000 безпілотних вантажівок до 2030-го

Найамбітніша ціль Pony.ai стосується легких вантажівок. Компанія розраховує поступово масштабувати їх виробництво та до 2030 року вивести на дороги 100 000 машин із системою автономного водіння рівня L4.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Більшість безпілотних вантажівок мають бокс 5 – 6 куб. м, тоді як Pony.ai – 18 куб.м: одна така вантажівка замінює 3–4 звичайні. Фото: Pony.ai

У Pony.ai зазначають, що реалізації плану сприятимуть здешевлення обладнання, розвиток технологій автономного водіння та співпраця з виробниками вантажівок і логістичними операторами.

Сотні легких самокерованих вантажівок вже освоїли вулиці китайських мегаполісів і це тільки початок. Фото: Pony.ai

Обладнання стало дешевшим на 70%

Одним із ключових факторів масштабування стала нова система автономного водіння Gen-4. За даними Pony.ai, її обладнання приблизно на 70% дешевше за рішення попереднього покоління.

З листопада 2025 року компанія вже експлуатує понад 200 автономних вантажівок. За цей час вони виконали перевезення загальним обсягом понад мільярд тонно-кілометрів, а дохід Pony.ai від роботизованих вантажівок у першому кварталі 2026 року перевищив 10 млн доларів.

Основою стане електрична SANY

Важкі автономні вантажівки Pony.ai створюються у партнерстві з китайським виробником SANY. Очікується використання електричної вантажівки SANY e263 з двомоторною силовою установкою потужністю до 975 к.с. та акумулятором LFP на 636 кВт-год.

Важкі вантажні безпілотні автомобілі Pony.ai виготовлятиме з SANY, але згодом доєднатися до перспективної теми побажають й інші земляки. Фото: Pony.ai

Машина використовує 800-вольтову архітектуру та підтримує заряджання потужністю до 400 кВт. У перспективі також має з'явитися заряджання за стандартом MCS.

Якщо Pony.ai реалізує заявлені плани, автономні вантажні перевезення можуть перейти від експериментальних проєктів до масового використання вже до кінця десятиліття не тільки у вантажних, але у пасажирських автобусних та таксомоторних перевезеннях. І це для світового автопрому, який ще не дуже далеко просунувся в сегменті самокеровоаного комерційного транспорту, не дуже втішний прогноз.