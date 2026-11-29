Як повідомляє видання Carscoops, дикий експеримент провели на полігоні в китайському місті Чжанцзякоу з використанням серійної моделі. Автомобіль злетів з рампи, пролетів у повітрі та врізався носом у ґрунт, після чого кілька разів перекинувся і став на колеса. На відео, яке опублікував виробник, видно вражаючі результати цього трюку.

Лобове та бокові скла залишилися цілими, а панорамний дах хоч і тріснув, але не провалився всередину салону. Представники Geely також зазначили, що бокові шторки безпеки тримали тиск понад шість секунд після удару. Звісно, це радше ефектне шоу, ніж заміна незалежним краш-тестам, але воно дає майбутнім власникам певну впевненість у міцності кузова.

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Що відомо про новий універсал

Сам по собі Lynk & Co 07 GT є низьким спортивним універсалом, який нещодавно дебютував у Парижі перед стартом європейських продажів. Машина отримала агресивний дизайн, виразну оптику та опціональний аеродинамічний пакет. Під капотом ховається гібридна установка EM-P, яка поєднує 1,5-літровий турбомотор, два електродвигуни та батарею на 28,3 кіловат-години. Сумарна віддача складає солідні 530 кінських сил, що цілком відповідає зухвалому зовнішньому вигляду.

Битва китайських рекордів