ФОТО: Carscoops|
Унікальний краш-тест Lynk & Co 07 GT
Як повідомляє видання Carscoops, дикий експеримент провели на полігоні в китайському місті Чжанцзякоу з використанням серійної моделі. Автомобіль злетів з рампи, пролетів у повітрі та врізався носом у ґрунт, після чого кілька разів перекинувся і став на колеса. На відео, яке опублікував виробник, видно вражаючі результати цього трюку.
Лобове та бокові скла залишилися цілими, а панорамний дах хоч і тріснув, але не провалився всередину салону. Представники Geely також зазначили, що бокові шторки безпеки тримали тиск понад шість секунд після удару. Звісно, це радше ефектне шоу, ніж заміна незалежним краш-тестам, але воно дає майбутнім власникам певну впевненість у міцності кузова.
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Що відомо про новий універсал
Сам по собі Lynk & Co 07 GT є низьким спортивним універсалом, який нещодавно дебютував у Парижі перед стартом європейських продажів. Машина отримала агресивний дизайн, виразну оптику та опціональний аеродинамічний пакет. Під капотом ховається гібридна установка EM-P, яка поєднує 1,5-літровий турбомотор, два електродвигуни та батарею на 28,3 кіловат-години. Сумарна віддача складає солідні 530 кінських сил, що цілком відповідає зухвалому зовнішньому вигляду.
Битва китайських рекордів
- Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, китайські автовиробники останнім часом постійно дивують екстремальними тестами та рекордами. Нещодавно під час випробувань на швидкості близько 500 км/год гіперкар BYD Yangwang U9 Xtreme влетів у відбійник.
- Тоді надміцна карбонова капсула також врятувала пілота, а вже за кілька днів цей самий електричний монстр офіційно розігнався до 503 км/год в ОАЕ. Таким чином, він став найшвидшим серійним електромобілем у світі, кинувши виклик навіть іменитим брендам на кшталт Koenigsegg.