Китайці з Voyah спробували повторити рекламу Mercedes-Benz з трюком в тунелі: чи вийшло в них це

Voyah Passion S – це новий електричний кросовер, який виробник позиціонує як FUV (автомобіль для подорожей поза дорогами). Модель доступна у трьох комплектаціях й ціни в Китаї становлять від 229 900 до 279 900 юанів, що еквівалентно приблизно 33 800-41 200 доларам, пише CarNewsChina.

Voyah повторив трюк Mercedes-Benz

Незвичайна рекламна кампанія стала однією з головних особливостей запуску Passion S. 13 серпня Voyah заявила, що електричний кросовер успішно виконав 360-градусну петлю всередині тунелю. Ідея не є новою – китайський виробник прямо називає заїзд даниною відомому рекламному ролику Mercedes-Benz, у якому спорткар SLS AMG виконував аналогічний трюк.

У тому випадку за кермом автомобіля нібито перебував легендарний гонщик Формули-1 Міхаель Шумахер, хоча автентичність ролика також свого часу викликала дискусії. За заявою компанії, для демонстрації використовували серійний Passion S без полегшення конструкції чи спеціальних технічних доопрацювань. Автомобіль також зберіг штатну акумуляторну батарею та повний набір систем інтелектуального водіння.

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Чесність ролику викликала багато запитань

Після першої публікації відео користувачі соцмереж почали сумніватися, чи справді автомобіль виконав петлю без комп'ютерної графіки. Дискусію оживила публікація іншого відео невдалої спроби. На ньому замаскований прототип Passion S падає зі стелі тунелю. Після цього Voyah вирішила продемонструвати повний необроблений запис під час офіційної презентації.

Компанія стверджує, що відео було знято "одним дублем" і без спецефектів. Для виконання петлі електромобіль мав розігнатися приблизно до 130 км/год та увійти у віраж під кутом близько 16 градусів. За словами Voyah, критично важливим було збереження швидкості: її зниження лише на 3-5 км/год могло призвести до втрати зчеплення з поверхнею та падіння автомобіля.

Новий конкурент Xiaomi YU7

Voyah Passion S пропонується з двома варіантами силових установок:

Базова версія має задній привод та один електромотор потужністю 300 кВт (407 к.с.);

Повнопривідна модифікація отримала два електродвигуни. Передній розвиває 175 кВт (237 к.с.), а задній – 300 кВт (407 к.с.). Сумарна пікова потужність системи становить 475 кВт, або 645 к.с., а максимальний крутний момент – 765 Нм.

Саме повнопривідна версія використовувалася для виконання трюку. Електричний кросовер оснащується акумуляторами ємністю 81 або 98 кВт-год. Залежно від версії заявлений запас ходу за циклом CLTC становить від 630 до 740 км.

Passion S має 800-вольтову підтримує швидку зарядку рівня 5C. За даними виробника, заряджання з 20 до 80% займає близько 10 хвилин, а запас ходу після такої зарядки може збільшитися до 474 км. Ходова частина включає двоважільну передню та п'ятиважільну задню підвіски. У дорожчих версіях доступні пневматична підвіска та система електромагнітного керування амортизаторами CDC.

Voyah позиціонує Passion S як конкурента великим електричним кросоверам, зокрема успішному Xiaomi YU7. Втім, головною особливістю новинки під час дебюту стала не конкуренція за запасом ходу чи оснащенням, а саме демонстраційний заїзд у тунелі. Для китайських автовиробників подібні видовищні випробування дедалі частіше стають частиною презентацій нових моделей.

Історія бренду Voyah