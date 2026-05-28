Китайці заморозили електромобіль до -30°C і зарядили його майже повністю за 12 хвилин

BYD продовжує демонструвати можливості своєї нової батареї Blade Battery другого покоління та зарядної технології Flash Charging: як повідомляє InsideEVs, електромобіль Denza Z9GT після 24 годин при температурі -30°C зміг зарядитися з 20% до 97% за 12 хвилин. Для цього використали зарядну станцію потужністю до 1500 кВт — рівень, який поки що виглядає майже фантастикою для більшості зарядної інфраструктури в Європі.

Електромобіль спочатку заморозили

BYD обрала для демонстрації не маленький міський електромобіль, а великий преміальний Denza Z9GT. Автомобіль помістили у камеру з температурою -30°C на 24 години. Тобто батарея, кузов, електроніка й уся силова система мали не просто охолонути, а фактично пройти імітацію суворої зимової експлуатації.

Після цього машину підключили до надпотужної зарядної станції Flash Charging. Результат вийшов показовим: заряд батареї зріс з 20% до 97% за 12 хвилин. На екрані автомобіля після зарядки запас ходу становив 1009 км, але тут варто зробити важливе уточнення: найімовірніше, йдеться про китайський цикл CLTC, який зазвичай оптимістичніший за європейський WLTP.

Чому це важливо саме взимку

Холод залишається однією з головних проблем для електромобілів. За низьких температур батарея гірше приймає заряд, запас ходу зменшується, а швидкість заряджання часто падає. Особливо це стосується LFP-батарей, які мають багато переваг у ціні, довговічності та безпеці, але традиційно не люблять сильний мороз.

Саме тому демонстрація BYD важлива не лише як рекорд швидкості. Компанія показує, що нове покоління Blade Battery має краще термокерування і може працювати з дуже високою потужністю навіть після глибокого охолодження. У BYD заявляють, що у звичайних умовах така система здатна заряджати авто з 10% до 70% приблизно за 5 хвилин, а з 10% до 97% — за 9 хвилин. У мороз різниця виявилася не драматичною: з 20% до 97% автомобіль зарядився за 12 хвилин.

1500 кВт — це вже рівень “заправився і поїхав”

Головна цифра цієї історії — 1500 кВт. Це пікова потужність зарядної системи BYD Flash Charging. Для порівняння, навіть найшвидші сучасні електромобілі у Європі та США зазвичай працюють із суттєво нижчими показниками.

Mercedes-AMG заявляє для свого нового електричного GT пікову потужність заряджання до 600 кВт і час 10–80% за 11 хвилин в ідеальних умовах. А Lucid Gravity під час незалежного тесту зміг зарядитися з 0% до 50% за 12,5 хвилини. На цьому фоні результат BYD виглядає дуже агресивною заявкою на нову гонку швидкості заряджання.

Але є нюанс. Щоб отримати такі 12 хвилин, потрібна не лише батарея, яка здатна приймати величезну потужність. Потрібна ще й зарядна станція відповідного класу. Сьогодні така інфраструктура є рідкістю навіть у розвинених країнах. Тому поки що ця технологія більше показує напрямок розвитку, ніж реальний повсякденний сценарій для масового користувача.

Чому зарядили саме до 97%, а не до 100%

BYD не випадково зупиняє демонстрації на 97%. Голова компанії Ван Чуаньфу раніше пояснював, що останні 3% залишають як буфер для рекуперації. Якщо батарея заряджена повністю, енергії від гальмування просто нікуди подітися, тому рекуперація тимчасово обмежується або вимикається.

Іншими словами, 97% — це не “недозаряд”, а практичне рішення. Після швидкої зарядної сесії автомобіль може одразу їхати й використовувати рекуперативне гальмування без втрати ефективності.

Denza Z9GT готується до Європи

Denza Z9GT важливий ще й тому, що це не просто лабораторний прототип. BYD уже заявляла про вихід цієї преміальної моделі на європейський ринок. Reuters повідомляв, що Denza Z9GT має стати одним із перших електромобілів у Європі з підтримкою такої надшвидкої зарядки, хоча повноцінне розгортання зарядної мережі ще попереду.

Для європейських автовиробників це неприємний сигнал. Китайські компанії вже не просто конкурують ціною. Вони починають атакувати технологіями, які напряму зачіпають головний страх покупців електромобілів — довгі зупинки на зарядці.

