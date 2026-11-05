Китайці знову попереду: нові натрієві батареї для вантажівок не бояться лютих морозів та отримали податкові пільги

Як повідомляє видання CarNewsChina, китайська компанія Hina Battery розпочинає масштабну експансію на ринку комерційних електромобілів і планує побудувати в Ухані новий завод потужністю 10 ГВт·год. Будівництво першої черги підприємства стартує вже на початку 2027 року, а до кінця того ж року очікується випуск першої продукції.

Розширення виробництва відбувається на тлі серйозних змін у податковій політиці країни. З 1 вересня 2026 року певні літій-іонні батареї почали обкладатися двовідсотковим податком на споживання, який через рік зросте вдвічі.

Натомість натрій-іонні, твердотільні акумулятори та паливні елементи отримали повне звільнення від цього збору до кінця 2028 року. Головна умова для отримання пільги полягає у відповідності продукції чинним національним стандартам безпеки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому натрій стає вигідним

Податкова різниця виникла не просто так, адже стрімке падіння цін на літій почало загрожувати економічній доцільності натрієвих технологій. Наприкінці жовтня середня вартість карбонату літію становила близько 13500 доларів за тонну, що зробило традиційні LFP-елементи дуже доступними для автовиробників.

Державні пільги дають натрієвим батареям тимчасову перевагу, хоча це ще не гарантує, що вони будуть дешевшими у виробництві. Проте сировина для них географічно розподілена значно краще, ніж дефіцитні ресурси літію, що знижує ризики для ланцюгів постачання.

"Комерційні натрій-іонні акумулятори зазвичай використовують твердовуглецеві аноди з вугілля чи біомаси, але їх виробництво вимагає складної обробки, що збільшує кінцеву вартість, – зазначають експерти галузі.

Випробування лютими морозами

Поки легкові авто вимагають високої щільності енергії, важкі вантажівки стали ідеальним полігоном для тестування нової хімії. Компанія FAW Jiefang вже провела суворі зимові випробування свого електричного тягача J6P, оснащеного натрієвим блоком від Hina на 339 кВт⋅год.

За сім місяців машина проїхала понад 15 тисяч кілометрів у надскладних умовах. Навіть при температурі мінус 40 градусів акумулятор зберіг понад 90 відсотків своєї корисної ємності, що є фантастичним показником для комерційної техніки.

Окрім тягачів, Hina спільно з Chengli Special Automobile Group розробляє комунальну техніку на натрієвих елементах, включаючи сміттєвози та машини для прибирання вулиць. Перші демонстраційні зразки таких вантажівок мають виїхати на дороги Уханя вже наступного року.

Нагадаємо, що Китай також активно впроваджує нові стандарти безпеки для систем накопичення енергії. Новий регламент набуде чинності 1 березня 2027 року і стане обов'язковим кроком для всіх виробників, які хочуть користуватися державними податковими пільгами.