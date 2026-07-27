Land Rover Discovery має воду біля камери заднього виду, тому автовиробник просвердлить дірки в багажинку

За даними Land Rover, конструктивні особливості не забезпечують належного стоку вологи від камери заднього огляду, повідомляє Carscoops. В результаті рідина накопичується навколо вузла і з часом пошкоджує електроніку. Втрата зображення позаду автомобіля створює додаткові ризики під час маневрування та підвищує ймовірність аварійних ситуацій.

Деталі розслідування

Розслідування можливої несправності розпочалося у лютому, коли фахівці компанії проаналізували гарантійні звернення щодо моделей Discovery 2021 року. Згодом перевірку розширили на інші модельні роки, що призвело до рішення про офіційне відкликання.

На момент оголошення кампанії було зафіксовано 100 скарг та звітів від власників, які зіткнулися з виходом камери з ладу через проникнення води. Сервісна кампанія стосується 15 535 автомобілів Land Rover Discovery 2021-2025 модельних років, випущених у період із 14 вересня 2020 року по 17 липня 2025 року.

Методи усунення дефекту

Для вирішення проблеми дилери Land Rover перевірять стан камери заднього огляду та проведуть її безкоштовну заміну в разі виявлення пошкоджень. Щоб усунути першопричину накопичення вологи, у нижній частині обшивки багажника будуть просвердлені додаткові дренажні отвори, які забезпечать вільний стік води.

Офіційні дилерські центри отримали сповіщення 30 липня, а власники відкликаних позашляховиків одержать письмові повідомлення від автовиробника до 11 вересня. Усі технічні роботи проводитимуться безкоштовно.

Останні важливі сервісні кампанії

Попри репутацію одних з найнадійніших брендів у світі, Toyota та Subaru нещодавно оголосили власні важливі відкликання: