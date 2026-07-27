Ландо Норріс переміг на Гран-прі Угорщини: огляд етапу Формули-1

Майже всі колективи підготували оновлення болідів, але найрадикальніший підхід продемонструвала команда Aston Martin, яка привезла 16 покращень, фактично повністю переробивши свій автомобіль. Кваліфікація принесла чимало драматичних моментів.

Допрацьований болід дозволив Фернандо Алонсо вперше у сезоні пройти до другого сегмента. Переможцем кваліфікації став Ландо Норріс, який випередив Льюїса Хемілтона. Це став перший поул-позішн у сезоні, здобутий пілотом не з команди Mercedes.

Проте семиразовий чемпіон отримав від стюардів штраф із втратою трьох позицій на старті за блокування Оскара Піастрі на швидкому колі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі завершив кваліфікацію четвертим, але також був покараний втратою трьох позицій і штрафним балом у суперліцензію.

Старт гонки та перша хвиля піт-стопів

На старті Гран-прі Ландо Норріс поступився першою позицією напарнику Оскару Піастрі. Провалив перше коло і Джордж Рассел: через перехід силової установки в безпечний режим він відкотився на 18-те місце ще коли згасли вогні світлофору. Водночас Макс Ферстаппен зумів випередити Льюїса Хемілтона.

Висока температура асфальту спровокувала швидку деградацію шин. Першим вікно піт-стопів на 14-му колі відкрив Льюїс Хемілтон, перевзувшись у комплект Hard для андеркату проти Ферстаппена. На наступному колі Red Bull зреагувала на цей хід, але зберегти позицію Максу не вдалося.

У цей же час стався перший схід: на боліді Cadillac загорілися гальма, і Валттері Боттас зупинився на піт-лейн. Незабаром Ферстаппен провів успішну зворотну атаку на Хемілтона.

Лідер гонки Оскар Піастрі відвідав бокси на 17-му колі, але втратив темп, опинившись за Ісаком Аджаром. Обидва пілоти McLaren пройшли другого гонщика Red Bull на 19-му колі. Аджар одразу пропустив Ферстаппена, щоб стримати Хемілтона, однак британець швидко пройшов суперника.

Стратегічні дуелі та боротьба за лідерство

Протягом тривалого часу лідерство утримував Андреа Кімі Антонеллі, який стартував на Medium за альтернативною тактикою. У Mercedes розраховували пройти дистанцію з одним піт-стопом завдяки кращій роботі з гумою, проте, оцінивши темп McLaren, змінили план і покликали Антонеллі на 22-му колі за комплектом Hard. Після зупинки італієць повернувся шостим – одразу за пілотами Ferrari та Ферстаппеном.

На 31-му колі Ferrari відправила Хемілтона на другий піт-стоп. Коли Ферстаппен підібрався до McLaren, Норріс попросив команду вжити заходів, і на 34-му колі в бокси покликали Піастрі. Ландо залишився на трасі, суттєво підняв темп у чистому повітрі та після власної зупинки на 40-му колі вийшов у лідери, випередивши Піастрі, у якого перед цим стався контакт із Карлосом Сайнсом.

Цікаво те, що інженери McLaren одразу попросили Оскара берегти гуму та не атакувати Ландо. Водночас Ферстаппен перейшов на комплект Soft, що означало стратегію трьох піт-стопів. На 46-му колі Норріс обігнав Антонеллі, повернувши собі перше місце. На 51-му колі через поломку підвіски зійшов другий болід Cadillac під керуванням Серхіо Переса.

Фінальна розв'язка та результати

Вирішальний момент гонки настав, коли на боліді Оскара Піастрі зламалася коробка передач. Через зупинку австралійця дирекція гонки оголосила режим віртуального сейфті-кара (VSC). Сприятливою паузою для заміни гуми на Soft скористалися Ландо Норріс, Льюїс Хемілтон та Шарль Леклер. Антонеллі до цього вже встиг змінити шини на Hard на 54-му колі.

Під час активного режиму VSC Хемілтон обігнав Антонеллі з порушенням правил і змушений був повернути позицію. Окрім цього, пілот Ferrari отримав 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейн. Переможцем Гран-прі Угорщини став Ландо Норріс, здобувши свою першу перемогу в сезоні. Другим фінішував Макс Ферстаппен, а третю сходинку посів Андреа Кімі Антонеллі.

Наступний етап чемпіонату відбудеться в Нідерландах 23 серпня. До слова, перед гонкою в Угорщині стало відомо, що В Формулу-1 повернеться Малайзія. Правда цей етап, який пройде на трасі Сепанг буде називатися "Гран-прі Бахрейну в Малайзії" і пройде 2-4 жовтня 2026 року.