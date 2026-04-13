Ланцюгова реакція: в США через неуважність водіїв у ДТП потрапило понад 10 автомобілів

Навіть знайома дорога може стати місцем небезпечної пригоди, якщо водії ігнорують правила дистанції. Нещодавній інцидент на автомагістралі в Рочестері (штат Нью-Йорк) став наочним уроком того, як за лічені секунди одна помилка перетворюється на масштабну аварію за участю десятка автомобілів.
Данило Северенчук
13 квітня, 16:00
Ситуація виглядала майже сюрреалістично. Усе почалося з того, що двоє водіїв зупинилися на трасі після дрібного зіткнення за участю позашляховика Jeep, щоб обмінятися даними. Поки вони спокійно спілкувалися на узбіччі, потік транспорту в центральній смузі раптово зупинився, пише Carscoops.

Водій червоного хетчбека, який рухався в щільному потоці, не встиг вчасно зреагувати на гальмування автомобілів попереду та врізався в чорну Honda CR-V. Саме цей удар став “детонатором” ланцюгової реакції.

Маневри порятунку та масштаб зіткнення

На відеозаписі з реєстратора, який пізніше з'явився на Reddit, видно професійні дії окремих водіїв: водій Hyundai Tucson встиг вчасно натиснути на гальма, а водій білого Subaru Forester – різко змінити смугу праворуч, уникнувши зіткнення. Однак для багатьох інших водіїв, що рухалися позаду, часу на реакцію не залишилося.

За лічені секунди в загальну купу врізалося щонайменше десять автомобілів. Фінальний удар у цій серії ДТП стався поза межами об'єктива камери, проте звук свідчив про значну силу зіткнення – уламки автомобілів розлетілися по всій проїжджій частині. За попередніми даними, обійшлося без важких травм, проте серйозні пошкодження транспортних засобів є очевидними.

Головний урок: чому не варто “висіти на хвості”

Ця аварія вкотре підкреслює критичну важливість дотримання безпечної дистанції. На високих швидкостях, характерних для автомагістралей, гальмівний шлях збільшується в рази, і водій, який їде занадто близько до бампера попереднього авто, фактично позбавляє себе шансу на безпечну зупинку.

Дана ситуація є повчальною для нетерплячих водіїв: спроба виграти кілька секунд, тримаючись ближче до авто попереду, не варта часу, витраченого на оформлення масштабної аварії, ремонт десятка машин та ризик для здоров’я.

