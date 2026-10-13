Легкі гроші вилізли боком: фіктивний директор компанії за 300 доларів зарплати на місяць отримав вирок

Як повідомляє Територіальне управління БЕБ в Одеській області, історія розпочалася наприкінці 2023 року. Тоді 31-річний фігурант погодився надати свої персональні дані, щоб стати офіційним засновником та керівником компанії, що спеціалізувалася на продажу пального та газу.

За таку "паперову" роботу йому пообіцяли платити 300 доларів щомісяця. Звісно, реально керувати бізнесом, підписувати контракти чи вести бухгалтерію новоспечений бос не збирався.

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Чоловік отримував $300 на місяць за роль директора на папері і тепер отримав ще більше, але вже у суді. Фото: з матеріалів слідства

Масштабна схема відмивання

Слідчі з'ясували, що сама фірма спочатку мала київську прописку, але згодом постійно змінювала адреси та власників. Насправді ж реквізити підприємства використовували тіньові ділки для цілком конкретних завдань.

Через цю паливну компанію реальний сектор економіки мінімізував податки та переводив безготівкові кошти у звичайну готівку. Усі митні та фінансові документи підписували зовсім інші люди, якими зараз окремо займаються правоохоронці.

Чим усе закінчилося

Дії підставного керівника кваліфікували за статтею про підроблення документів для держреєстрації. Суд призначив йому штраф, а також на рік заборонив займати адміністративні посади в будь-яких організаціях.