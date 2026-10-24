Летючий Tesla Roadster влаштував погоню з поліцією Нью-Йорка: це відео виглядає майже реальним

Відео під назвою Flip off Gravity - Roadster 4K Chase Scene опублікували на YouTube невдовзі після презентації нового Tesla Roadster. Ролик триває близько півтори хвилини й повністю створений за допомогою штучного інтелекту, про що прямо нагадує фінальна заставка NeoCinema з позначкою "Made with invideo Agent two".

Втім, автори дуже вдало використали реальну особливість нового Roadster - здатність короткочасно відриватися від землі за допомогою системи стисненого газу.

Спочатку все виглядає як звичайна поліцейська погоня

На початку ролика білий Tesla Roadster мчить вулицями Манхеттена, а за ним із мигалками їдуть автомобілі NYPD. Навколо звичайний міський трафік, жовті таксі та перехрестя, тому перші секунди можна сприйняти за сцену з дорогого голлівудського бойовика.

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Втім, дуже швидко стає зрозуміло, що правила дорожнього руху, та й закони фізики, тут діють досить умовно. Коли попереду з'являється перешкода, Roadster випускає з-під кузова потужні струмені й просто здіймається над дорогою.

Особливо кумедно, що поліцейські автомобілі не здаються. ШІ швидко "модернізує" й машини NYPD, після чого вони також отримують реактивні струмені та продовжують переслідування вже в повітрі.

Roadster літає між хмарочосами, а поліція не відстає

Далі погоня остаточно перетворюється на фантастику. Автомобілі підіймаються над вулицями, пролітають між будинками та залишають за собою величезні хмари білого газу, поки люди внизу дивляться на те, що відбувається.

Автори додають до монтажу реакції випадкових перехожих, дітей і навіть персонажів, які виглядають так, ніби випадково потрапили сюди з іншого фільму. Саме в таких моментах стає особливо помітним походження відео: окремі сцени виглядають напрочуд переконливо, а інші мають характерну для генеративного ШІ сюрреалістичність.

Проте сама ідея вже не здається настільки фантастичною після справжньої презентації Tesla. Auto24 нещодавно розповідав про дебют нового Roadster, під час якого автомобіль справді відривався від землі, виконував переворот і демонстрував можливості системи, створеної з використанням технологій SpaceX.

У тунелі починається справжній автомобільний бойовик

У другій половині ролика погоня переміщується до тунелю, де фантазія авторів уже майже нічим не обмежена. Roadster маневрує серед автомобілів, поліцейські машини підлітають над потоком транспорту, а над дорогою з'являється ще й гелікоптер.

Таке застосування "ракетної" системи Tesla, звичайно, є вигадкою. Реальний Roadster не призначений для польотів над міським трафіком, а продемонстровані Tesla можливості стосуються коротких контрольованих маневрів у спеціальних умовах.

Ще до офіційної прем'єри Auto24 писав про спеціальну версію Roadster із технологіями SpaceX. Уже тоді було зрозуміло, що екстремальна модифікація навряд чи стане звичайним автомобілем для щоденних поїздок дорогами загального користування.

У фіналі з автомобілів виходять роботи

Найбільш сюрреалістична частина починається після того, як погоня добирається до підземного паркінгу. Roadster і поліцейський автомобіль зупиняються один навпроти одного, їхні двері підіймаються, після чого з машин виходять гуманоїдні роботи.

Поліцейські роботи мають характерне чорно-біле забарвлення та світлові елементи замість обличчя, а сама сцена вже виглядає як суміш Tesla Roadster, Optimus і наукової фантастики. Закінчується все значно мирніше, ніж можна було очікувати після такої погоні.

Цей поворот особливо добре вписується у нинішній образ Tesla, адже компанія дедалі більше намагається позиціонувати себе не лише як виробника електромобілів, а як технологічну компанію, яка паралельно розвиває автономне керування та гуманоїдного робота Optimus.

Чому з-під справжнього Roadster теж вилітають білі хмари

Найцікавіше полягає в тому, що автори відео не вигадали сам принцип реактивного Roadster. Під час реальної презентації Tesla показала спеціальну версію, яка використовує холодногазові прискорювачі, створені з використанням напрацювань SpaceX.

Система використовує балони зі стисненим газом і набір сопел, розташованих навколо автомобіля. Під час випуску газу виникає тяга, яка може допомагати машині розганятися, змінювати напрямок руху та короткочасно відриватися від поверхні.

За даними, оприлюдненими після презентації, демонстраційний Rocket Roadster використовував близько 250 кг стисненого повітря та десять сопел. Для розміщення великих балонів довелося пожертвувати пасажирським місцем, тому найекстремальніша демонстраційна версія фактично перетворилася на одномісний автомобіль.

Auto24 ще у 2021 році писав про плани Tesla встановити на Roadster десять газових прискорювачів. Тоді ця ідея звучала майже як черговий жарт Ілона Маска, але через п'ять років компанія справді показала працюючий прототип.

А от літати над заторами власникам не дозволять

Відео NeoCinema добре демонструє найочевиднішу фантазію майбутнього власника: якщо попереду затор або поліцейський блокпост, можна просто натиснути кнопку й перелетіти його. Насправді саме тут закінчується схожість ролика з реальним Roadster.

Екстремальна Rocket-версія, яку Tesla використовувала для повітряних трюків, не схвалена для руху дорогами загального користування. Сам виробник описує її як спеціальну модифікацію, доступність якої буде обмеженою.

Куди реалістичніше виглядає інша технологія Roadster - система вентиляторів під днищем, яка створює розрідження та буквально притискає автомобіль до дорожнього покриття. Саме вона дозволила машині під час презентації втримуватися догори колесами на спеціальній конструкції.

Перед прем'єрою Auto24 розповідав про підготовку Tesla до шоу Roadster у Техасі, де близькість випробувального майданчика SpaceX уже натякала, що звичайною презентацією нового електромобіля справа не обмежиться.

ШІ вже показує нам рекламу автомобілів майбутнього

Сам ролик цікавий не лише через Tesla. Ще кілька років тому для створення такої півторахвилинної сцени знадобилися б знімальна група, перекриті вулиці, каскадери, комп'ютерна графіка та величезний бюджет, а тепер подібну фантазію можна зібрати за допомогою ШІ.

При уважному перегляді помилки все ще легко знайти: змінюється зовнішність машин, іноді дивно поводяться люди, а логіка окремих сцен нагадує сон. Проте на швидкому монтажі значна частина кадрів уже виглядає достатньо переконливо, щоб без контексту їх можна було прийняти за фрагмент рекламного ролика або фантастичного фільму.

Іронія полягає в тому, що цього разу штучному інтелекту навіть не довелося вигадувати головну фантастичну функцію автомобіля. Справжній Tesla Roadster уже вміє ненадовго відриватися від землі, тому ШІ лише поставив логічне запитання: а що буде, якщо випустити таку машину на вулиці Нью-Йорка й додати до неї поліцейських роботів?