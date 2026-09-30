Lexus перетворив RZ та RX на сюрреалістичні автомобільні скульптури: фото

Проєкт отримав назву MOTOMORPHOSIS. Його метою стало перенесення цифрових способів деформації тривимірних об'єктів у фізичний простір, пише Carscoops.

Перша скульптура під назвою Circle Car створена на основі електричного Lexus RZ 450e. Кузов автомобіля зігнули в кільце настільки сильно, що передня та задня частини фактично зустрілися. У Lexus описують концепцію як "безкінечну їзду по колу".

Очевидно, що йдеться саме про художній образ, а не про функціональний транспортний засіб. При цьому скульптура зберігає характерні деталі оригінального Lexus RZ. Її поверхня вкрита оригінальними компонентами та елементами дизайну серійного автомобіля.

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Lexus RX скрутили вздовж кузова

Другий об'єкт отримав назву Twisted Car. Його основою став плагін-гібридний Lexus RX 450h+. Цього разу MSCHF не згинав автомобіль у замкнуту форму, а піддав його кузов "драматичній поздовжній деформації".

У результаті передня та задня частини автомобіля повернуті відносно одна одної, створюючи ефект скрученого кузова. Як і у випадку з Circle Car, творці використали оригінальні елементи Lexus, тому скульптури залишаються впізнаваними як автомобілі японського бренду.

Проєкт натхненний цифровими інструментами

За задумом MSCHF, джерелом натхнення для MOTOMORPHOSIS стали можливості 3D-анімації. У цифровому середовищі дизайнери можуть розтягувати, скручувати та деформувати об'єкти практично без фізичних обмежень. Художники вирішили перевірити, як подібні трансформації виглядали б у фізичному світі, якщо застосувати їх до об'єктів, які зазвичай сприймаються як функціональні.

При цьому для проєкту не використовували звичайні автомобілі, які просто механічно деформували. Lexus називає представлені екземпляри скульптурними двійниками серійних моделей. Поруч із ними демонструють звичайні Lexus RZ 450e та RX 450h+, що дозволяє безпосередньо порівняти оригінальні автомобілі з їхніми деформованими художніми інтерпретаціями.

Де показали скульптури Lexus