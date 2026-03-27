Lexus змінює правила гри: електрокари отримають "фальшиві" передачі та кермо як у літака

Електромобілі давно критикують за відсутність "емоцій" під час водіння, але схоже, що Lexus вирішив підійти до проблеми радикально. Оновлений Lexus RZ у версії F Sport отримав технології, які імітують класичний досвід керування автомобілем із ДВЗ – і виглядає це доволі незвично.
Головною фішкою новинки стала система віртуального перемикання передач. За допомогою підрульових пелюсток водій зможе “перемикати” до восьми передач, хоча фактично жодної коробки передач тут немає, пише Carscoops.

Система не обмежується лише звуком. Вона моделює поведінку автомобіля: переривання тяги, гальмування двигуном і навіть легкі перевантаження при розгоні. Цифровий тахометр підказує оптимальні моменти для перемикання, а штучний звук двигуна має кілька режимів. Схожі рішення вже є у Hyundai Ioniq 5 N, але Lexus робить ставку на більш “преміальну” реалізацію з акцентом на плавність і контроль.

Кермо без зв’язку з колесами

Ще більш футуристично виглядає система “steer-by-wire” – повністю електронне керування без механічного зв’язку між кермом і колесами. Замість класичного круглого керма в авто використовується щось на кшталт штурвала. Кут повороту – лише 200 градусів від упору до упору, що означає відсутність перехоплення керма навіть під час розвороту. Це не тільки змінює відчуття від керування, а й дозволяє по-іншому організувати простір у салоні. Втім, важливо, що дана система буде доступна лише в Європі.

Потужність і запас ходу

Найпотужніша версія Lexus RZ 550e F Sport отримала повний привід і 402 к.с., чого достатньо для розгону до 100 км/год за 4,4 секунди. Це вже територія “гарячих” кросоверів, хоча Lexus традиційно робить акцент не лише на динаміці, а й на комфорті. Оновлена батарея на 77 кВт-год дозволяє базовим версіям проїжджати до 568 км за циклом WLTP. Також з’явилася система попереднього підігріву акумулятора і потужніший бортовий зарядний пристрій.

Чому це важливо

Електромобілі стають дедалі швидшими та ефективнішими, але для багатьох водіїв їм бракує “характеру”. Ідея з імітацією передач і новим типом керування – це спроба повернути емоції у водіння, не відмовляючись від електрифікації. Поки що складно сказати, чи приживеться така концепція масово, але очевидно одне: автовиробники шукають нові способи зробити електрокари цікавішими. І Lexus тут явно серед тих, хто готовий експериментувати.

