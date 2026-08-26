Оновлений Lincoln Corsair збиратимуть в Китаї для США

Оновлений Lincoln Corsair 2027 року отримав інакшу передню частину. Дизайнери відмовилися від характерних декоративних елементів попередника, встановивши ширшу решітку радіатора та вузькі фари, які візуально переходять у передню частину кузова. Кросовер також отримав новий капот і змінений нижній повітрозабірник.

Залежно від версії покупцям запропонують колісні диски діаметром 18, 19 або 20 дюймів. Ззаду з'явилися новий бампер, приховані вихлопні патрубки та модернізовані ліхтарі з інтегрованим написом Lincoln. Для моделі також підготували п'ять нових кольорів кузова: Chroma Flame Red, Manhattan Green, Nocturnal Blue, Tinted Copper та White Platinum.

Американський Corsair не отримав китайський салон

Однією з особливостей оновленого Corsair стало те, що американська версія суттєво відрізняється від автомобіля, який продається на китайському ринку. Китайський Corsair має 12,3-дюймову цифрову панель приладів і величезний 27-дюймовий панорамний дисплей, що об'єднує мультимедійну систему та екран для переднього пасажира.

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Американська версія виглядає значно традиційніше. Вона отримала 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 13,2-дюймовий центральний екран мультимедійної системи. Загальна архітектура передньої панелі також залишилася знайомою за попередньою моделлю.

Водночас оснащення Corsair включає двозонний клімат-контроль і передні сидіння з 10-позиційним електричним регулюванням. Серед доступних опцій – вентиляція та підігрів передніх сидінь, підігрів керма, проєкційний дисплей, датчики дощу та аудіосистема Revel із 14 динаміками.

Потужний гібрид

Силова установка оновленого Lincoln Corsair залишилася гібридною. Кросовер оснащується 2,0-літровим турбобензиновим двигуном у складі гібридної системи, яка розвиває 227 кВт (308 кінських сил). Силова установка працює у парі з безступеневою трансмісією, а повний привод входить до стандартного оснащення.

Салон китайського Lincoln Corsair

Для Corsair також доступна система допомоги водієві BlueCruise 1.5. Вона дозволяє використовувати режим руху без постійного утримання керма на сумісних ділянках доріг, а також підтримує автоматичну зміну смуги руху.

Ціна Lincoln Corsair 2027