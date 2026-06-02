Любов ні до чого: американець не захотів продавати свій Volkswagen CC за ринковою вартістю

Яскравим прикладом такої поведінки став випадок із німецьким чотирьохдверним купе Volkswagen CC, власник якого нещодавно відмовився закривати угоду, оскільки порахував фінальну ставку покупців заниженою. Згідно з супровідною документацією до лота, цей екземпляр 2014 року виробництва, зазначає Autoevolution.

Наклейка на вікні свідчить, що початкова вартість цього авто в автосалоні свого часу становила 34 230 доларів США. Загальнодоступні ринкові дані показують, що на сучасному вторинному ринку США Volkswagen CC у середньому оцінюється в діапазоні від 2500 до 6500 доларів США.

Попри ці орієнтири, під час торгів на відомому аукціоні Cars&Bids, найвища ставка за автомобіль зупинилася на позначці 7313 доларів США. Коли вдарив молоток, продавець вирішив скористатися своїм правом і відхилив цю пропозицію, порахувавши її недостатньою, через що машина досі залишається в продажу.

Історія експлуатації та технічний стан лота

Поточний власник придбав цей Volkswagen CC у середині 2022 року. За наступні чотири роки він проїхав на ньому лише близько 12 200 кілометрів. На момент фіксації даних для аукціонного каталогу загальний оригінальний пробіг транспортного засобу становив усього 45 400 кілометрів. Це свідчить про те, що автомобіль експлуатувався вкрай рідко – в середньому близько 3700 кілометрів на рік.

Для додаткового спокою потенційних покупців до лота додали офіційний звіт Carfax. Згідно з випискою, автомобіль має чисту історію без жодних зафіксованих дорожньо-транспортних пригод, аварій чи розбіжностей у показниках одометра в минулому. Машина реєстрацію штату Нью-Йорк, кузов пофарбовано у фірмовий сріблястий відтінок Reflex Silver Metallic, а внутрішній простір виконано в чорному кольорі.

Під капотом Volkswagen CC встановлено стандартний 2,0-літровий рядний чотирициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом. Силовий агрегат видає потужність 197 кінських сил і 280 Нм крутного моменту. Він працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач, яка передає всю тягу на передню вісь.

Специфікація автомобіля повністю заводська і не має жодних сторонніх технічних чи візуальних модифікацій. Ключові елементи комплектації включають біксенонову оптику зі світлодіодними денними ходовими вогнями, оригінальні 17-дюймові легкосплавні диски, оздоблення інтер'єру штучною шкірою, передні сидіння з електричним регулюванням та підігрівом, двозонну систему клімат-контролю та штатну навігацію.

Відомі дефекти та проведене обслуговування

Оскільки автомобілю вже більше десяти років, він має кілька очевидних візуальних та технічних нюансів. Серед зафіксованих недоліків виділяються дрібні відколи та подряпини на лакофарбовому покритті кузова, легкі потертості на колісних дисках і невелика корозія на елементах днища. Також відмічено невелике провисання захисту піддона біля переднього бампера, заїдання кнопки активації підігріву заднього скла та той факт, що встановлені шини були випущені ще у 2018 році.

Водночас автомобіль проходив регулярне технічне обслуговування. Наприкінці 2024 року при пробігу 43 241 кілометр на сервісі було замінено свічки запалювання, котушки та ремінь. Останнє оновлення моторної оливи та масляного фільтра відбулося в липні 2024 року, коли одометр показував 37 206 кілометрів.

Історія Volkswagen CC