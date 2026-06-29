Логістика стане головним викликом ЧС-2026: який фінт з автобусами втяли шотландські вболівальники

Головним елементом мобільності організатори вже називають автобуси, які забезпечать так звану "останню милю" між вокзалами, метро, парковками та стадіонами. Кожна спортивна арена робить ставку на автобусні трансфери.

Скажімо, у районі стадіону MetLife (Нью-Йорк, Нью-Джерсі) вболівальників будуть перевозити майже 300 автобусів, здатних доставляти до 18 тис. пасажирів. Тимчасовий автобусний термінал працюватиме з інтервалом 30 секунд, а пропускна здатність системи має сягнути 20 тис. людей на годину.

Офіційні перевізники вирішили підзаробити

Однак у футбольній логістиці будуть й додаткові транспортні потужності. Скажімо, шотландська спільнота Tartan Army уже орендувала понад 20 жовтих шкільних автобусів для більш як 1100 уболівальників.

Як пише Авто24 з посиланням на офіційні джерела Чемпіонату світу та згадану футбольну спільноту, Tartan Army зменшила вартість трансферу майже вдвічі – з 95-90 до 40 доларів на особу.

Таким чином, наголошує More on Tribuna.com та інші видання, шотландські вболівальники уникли шалених цін і їздитимуть жовтими шкільними автобусами.

"Ми подумали, що, можливо, якщо школи не працюватимуть, автобуси простоюватимуть. Ми зв’язалися з кількома компаніями, які запропонували нам ціни, що нас влаштували, – ділиться шотландський вболівальник Дейві Худ з Баллоха з Данбартоншира.

Вболівальники забезпечили собі загалом 20 автобусів вартістю 38 доларів за кожного і навіть вистачило грошей на оплату патрульної машини поліції для супроводу колони. Фото: News Group Newspapers Ltd

Нагадаємо, "Тартанська армія" упродовж багатьох років заслужила репутацію одного з найпопулярніших виїзних фанатів міжнародного футболу. Замість того щоб асоціюватися з безладом, шотландських уболівальників часто хвалять за їхнє почуття гумору, прихильність та готовність прийняти місцеву культуру, куди б вони не подорожували.

Найважче – після фінального свистка

Найбільшим викликом для організаторів стане не доставка людей на матч, а їх одночасний виїзд після завершення гри. За лічені хвилини стадіони залишатимуть десятки тисяч людей, тому критичними стають не кількість автобусів, а синхронізація всієї транспортної системи: маршрути, диспетчеризація, інформація для пасажирів, резервний рухомий склад та взаємодія з екстреними службами.

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Досвід попередніх великих турнірів показує: навіть достатня кількість автобусів не рятує, якщо відсутній чіткий сценарій евакуації пасажиропотоку.

"Остання миля" визначає успіх турніру

У багатьох містах-господарях стадіони не мають прямого залізничного сполучення. Тому в Далласі, Арлінгтоні та Гвадалахарі автобусні шатли інтегрують із залізницею та метро, створюючи спеціальні транспортні хаби.

Саме автобус стає ключовою ланкою між магістральним транспортом і спортивною ареною.

Недостатньо просто орендувати автобуси

Для забезпечення перевезень Канзас-Сіті планує залучити 200 додаткових автобусів, а Trinity Metro у Техасі – ще 40 чартерних машин. Проте експерти наголошують: успіх визначає не кількість техніки, а її інтеграція в єдину систему управління.

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Кожен автобус повинен мати визначений маршрут, підготовленого водія, резервні сценарії роботи та постійний зв'язок із диспетчерським центром.

Фактично Чемпіонат світу-2026 стане не лише футбольною подією, а й глобальним тестом для сучасної транспортної логістики, де саме автобуси можуть виявитися найважливішим видом транспорту.