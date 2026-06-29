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Логістика стане головним викликом ЧС-2026: який фінт з автобусами втяли шотландські вболівальники

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії: 48 збірних, 16 міст, 104 матчі за 39 днів. Однак найбільше випробування чекатиме не футболістів, а транспортну систему.
Організатори ЧС-2026 сильно заломили ціни на автобусні трансфери до стадіонів: що зробили шотландські фанати

ФОТО: News Group Newspapers Ltd|

Шотландська футбольна спільнота Tartan Army не погодилася із захмарними цінами на траснфер і орендувала для поїздок на матчі чемпіонату світу шкільні автобусі – удівічі дешевше

Валентин Ожго
logo29 червня, 21:21
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Головним елементом мобільності організатори вже називають автобуси, які забезпечать так звану "останню милю" між вокзалами, метро, парковками та стадіонами. Кожна спортивна арена робить ставку на автобусні трансфери.

Скажімо, у районі стадіону MetLife (Нью-Йорк, Нью-Джерсі) вболівальників будуть перевозити майже 300 автобусів, здатних доставляти до 18 тис. пасажирів. Тимчасовий автобусний термінал працюватиме з інтервалом 30 секунд, а пропускна здатність системи має сягнути 20 тис. людей на годину.

Офіційні перевізники вирішили підзаробити

Однак у футбольній логістиці будуть й додаткові транспортні потужності. Скажімо, шотландська спільнота Tartan Army уже орендувала понад 20 жовтих шкільних автобусів для більш як 1100 уболівальників.

Як пише Авто24 з посиланням на офіційні джерела Чемпіонату світу та згадану футбольну спільноту, Tartan Army зменшила вартість трансферу майже вдвічі – з 95-90 до 40 доларів на особу.

Таким чином, наголошує More on Tribuna.com та інші видання, шотландські вболівальники уникли шалених цін і їздитимуть жовтими шкільними автобусами.

"Ми подумали, що, можливо, якщо школи не працюватимуть, автобуси простоюватимуть. Ми зв’язалися з кількома компаніями, які запропонували нам ціни, що нас влаштували, – ділиться шотландський вболівальник Дейві Худ з Баллоха з Данбартоншира.

Вболівальники забезпечили собі загалом 20 автобусів вартістю 38 доларів за кожного і навіть вистачило грошей на оплату патрульної машини поліції для супроводу колони. Фото: News Group Newspapers Ltd

Нагадаємо, "Тартанська армія" упродовж багатьох років заслужила репутацію одного з найпопулярніших виїзних фанатів міжнародного футболу. Замість того щоб асоціюватися з безладом, шотландських уболівальників часто хвалять за їхнє почуття гумору, прихильність та готовність прийняти місцеву культуру, куди б вони не подорожували.

Найважче – після фінального свистка

Найбільшим викликом для організаторів стане не доставка людей на матч, а їх одночасний виїзд після завершення гри. За лічені хвилини стадіони залишатимуть десятки тисяч людей, тому критичними стають не кількість автобусів, а синхронізація всієї транспортної системи: маршрути, диспетчеризація, інформація для пасажирів, резервний рухомий склад та взаємодія з екстреними службами.

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Досвід попередніх великих турнірів показує: навіть достатня кількість автобусів не рятує, якщо відсутній чіткий сценарій евакуації пасажиропотоку.

"Остання миля" визначає успіх турніру

У багатьох містах-господарях стадіони не мають прямого залізничного сполучення. Тому в Далласі, Арлінгтоні та Гвадалахарі автобусні шатли інтегрують із залізницею та метро, створюючи спеціальні транспортні хаби.

Саме автобус стає ключовою ланкою між магістральним транспортом і спортивною ареною.

Недостатньо просто орендувати автобуси

Для забезпечення перевезень Канзас-Сіті планує залучити 200 додаткових автобусів, а Trinity Metro у Техасі – ще 40 чартерних машин. Проте експерти наголошують: успіх визначає не кількість техніки, а її інтеграція в єдину систему управління.

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Кожен автобус повинен мати визначений маршрут, підготовленого водія, резервні сценарії роботи та постійний зв'язок із диспетчерським центром.
Фактично Чемпіонат світу-2026 стане не лише футбольною подією, а й глобальним тестом для сучасної транспортної логістики, де саме автобуси можуть виявитися найважливішим видом транспорту.

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