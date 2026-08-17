Лос-Анджелес платитиме до $600 тим, хто відмовиться від авто на п’ять тижнів, але охочих мало

У межах американської програми учасники пропонують до $120 на тиждень. За п'ять тижнів учасники можуть отримати до $600. Щоб отримати максимальну суму, автомобіль потрібно залишити припаркованим удома протягом п'яти тижнів. Ініціатором проекту став Metro The Source ( LA Metro Travel ), менеджери якого кинули кліч ще на початку серпня. Щоправда, охочих на це не просто мало, а дуже мало.

Натомість учасникам пропонують користуватися громадським транспортом, ходити пішки, їздити на велосипедах, користуватися карпулінгом або працювати дистанційно. Транспортну поведінку учасників та пробіг автомобілів відстежуватимуть автоматично за допомогою мобільного застосунку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До програми залучать 2000 домогосподарств

У новому етапі One Car Challenge зможуть взяти участь до 2000 домогосподарств. Програма орієнтована передусім на сім’ї, які мають кілька автомобілів і можуть тимчасово відмовитися від використання одного з них.

Це розширення попереднього пілотного етапу, який проводили восени 2023 року в Санта-Моніці. Тоді в експерименті взяли участь близько 300 сімей. Для майже 4-мільйонного міста це – мізер.

За результатами першого етапу кількість піших прогулянок, поїздок на велосипеді та користування громадським транспортом зросла на 16%. Отримані дані планують використовувати для розробки довгострокової транспортної політики та скорочення шкідливих викидів.

Навіщо місту платити за відмову від автомобіля

Програма One Car Challenge є частиною ширшої ініціативи LA Metro Travel Rewards. Її мета – заохотити мешканців Південної Каліфорнії змінювати щоденні транспортні звички та частіше обирати альтернативи приватному автомобілю.

Як це працює

Хто може приєднатися – мешканці округу Лос-Анджелес, яким виповнився 21 рік, які мають один або більше автомобілів у своєму домогосподарстві

– мешканці округу Лос-Анджелес, яким виповнився 21 рік, які мають один або більше автомобілів у своєму домогосподарстві Завдання – тримати один автомобіль вдома припаркованим протягом п'яти тижнів і пересуватися громадським транспортом, велосипедами, пішки, спільним використанням автомобіля або будь-яким іншим видом транспорту.

– тримати один автомобіль вдома припаркованим протягом п'яти тижнів і пересуватися громадським транспортом, велосипедами, пішки, спільним використанням автомобіля або будь-яким іншим видом транспорту. Винагорода - заробіть до 600 доларів для своєї родини

- заробіть до 600 доларів для своєї родини Як ми це відстежуємо – учасники використовуватимуть застосунок GoCarma – він автоматично реєструє ваш пробіг і показники одометра, буфер обміну не потрібен.

Для Лос-Анджелеса це особливо актуально: місто історично залежить від автомобільного транспорту, а скорочення кількості машин на дорогах розглядають не лише як спосіб зменшити затори, а й як можливість скоротити викиди та ефективніше використовувати міський простір.

Фінансування нового етапу програми здійснюється коштом гранту REAP 2.0 від Асоціації органів місцевого самоврядування Південної Каліфорнії.

Один автобус, 72 велосипеди чи десятки автомобілів

Показовий приклад того, наскільки по-різному різні види транспорту використовують міський простір, з’явився ще понад 30 років тому.

У 1991 році в німецькому Мюнстері зробили фотографію, на якій порівняли простір, необхідний для перевезення 72 людей. Один автобус займає близько 30 кв.м, 72 велосипеди – приблизно 90 кв. м, тоді як 60 автомобілів потребують майже 1000 кв.м.

Німецький Мюнстер порівняв і його висновок не втрачає актуальності й через 30 років. Фото: з відкритих джерел

Тобто для перевезення однієї кількості людей автомобілям потрібно більше ніж у 30 разів більше простору, ніж для автобуса.

Транспорт змінюється не лише способом пересування

Фотографія з Мюнстера була зроблена задовго до сучасних експериментів із транспортною поведінкою, проте її ідея залишається актуальною. Вибір між автомобілем, громадським транспортом, велосипедом чи пішою ходою відрізняється лише на час і комфорт поїздки.

Він розуміє, скільки простору місто віддає дорогам і паркуванню, наскільки великі можуть бути затори та скільки місць залишається для людей.