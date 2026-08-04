Львівщина отримала 49 електроскутерів, яким заборонено виїжджати на дороги загального користування

Майже п'ять десятків сучасних електроскутерів для людей з інвалідністю поповнили парк реабілітаційних засобів Львівщини. Благодійну допомогу отримали громади області, де транспорт використовуватимуть для ветеранів війни, військовослужбовців після поранень та цивільних, котрі проходять реабілітацію.

Такі спеціалізовані чотириколісні машини американського виробника Drive Medica в донатах і транспортних траншах благодійників раніше зустрічалися, але не дуже часто. Однак все йде до того, що їх кількість дедалі буде зростати з цілком об'єктивних підстав. Про нове надходження розповіла в релізі Львівська обласна військова адміністрація.



Для реабілітації та щоденної мобільності

Згадану кількість машин передали громадам Львівщини Українська Християнська Місія відновлення та милосердя "Добрий самарянин" та міжнародна організація Hope for Ukraine. Drive Medical. Це вже четверта партія такого транспорту, що надходить до області.

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Звісно, Drive Medical Scout LT американського виробника не є міським класичним транспортом, тут вся конструкція підпорядкована запитам пацієнтів лікарень, реабілітаційних центрів, а домашнього ужитку (див. презентаційне відео нижче).

Це не всюдихід, чотириколісник передбачає їзду рівною дорогою, як от тротуари, пішохідні зони. Сільською грунтівкою з втрамбованою твердою сухою поверхнею Scout LT також легко пройде, але за умови, що вона рівна, без горбів.

Компактний транспорт поміщається у багажник

Модель Scout LT має модульну конструкцію і без інструментів розбирається на чотири окремі частини, що значно полегшує транспортування у звичайному легковому автомобілі.

Легким порухом руки скутер розбирається, переноситься чи перевозиться. Фото: Drive Medica

Електроскутер оснащений 24-вольтовим електродвигуном потужністю 250 Вт, розвиває швидкість до 6,4 км/год, перевозить користувача вагою до 136 кг і важить приблизно 45 кг разом з акумулятором. Пробіг на одному заряді з батареєю 12 Ah десь в межах 15 км, з акумулятором 20 Ah – 23 км.

Машина отримала чотири 8-дюймові литі колеса, що не бояться проколів. Скутер (див. презентаційне відео внизу) має кліренс 8,4 см та компактні габарити 107×50×92 см, що дозволяє комфортно використовувати його навіть приміщеннях та на облаштованих маршрутах.

Процедура передачі електричних скутерів мобільності (mobility scooter) громадам Львівщини. Фото: Drive Medica

Окрім електроскутерів, благодійники передали патронатним родинам 29 зарядних станцій резервного живлення.

За інформацією Львівської ОВА, з початку повномасштабної війни "Дім Милосердя" місії у Винниках прийняв понад три тисячі людей, які постраждали від війни, а міжнародні партнери продовжують забезпечувати регіон гуманітарною та технічною допомогою.