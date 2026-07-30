Львівщина стала третьою в Україні за податком на елітні автомобілі: які громади там в лідерах

За інформацією податкової служби, у січні – червні 2026 року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 6,05 млн грн транспортного податку. Це на 4,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Оскільки транспортний податок повністю залишається у місцевих бюджетах, ці кошти можуть бути спрямовані на розвиток громад, соціальні програми та покращення інфраструктури. Про це йдеться в огляді Авто24 з посиланням на управління ДПС у Львівській області та на Державну податкову служби України

Львів значно випереджає сусідів

Для порівняння, у Рівненській області за перше півріччя власники дорогих автомобілів сплатили 2,2 млн грн транспортного податку.

Це на 663 тис. грн, або 43%, більше, ніж торік, однак майже втричі менше, ніж на Львівщині.

Найбільше сплатили у Львівській громаді

Левову частку надходжень забезпечила Львівська міська територіальна громада, до бюджету якої надійшло 4,8 млн грн.

Серед інших громад найбільші надходження отримали:

Дрогобицька ТГ — 128,1 тис. грн;

Шептицька ТГ — 114,5 тис. грн;

Стрийська ТГ — 105,4 тис. грн.

Які автомобілі найчастіше потрапляють під оподаткування

Найчастіше транспортний податок в Україні сплачують власники таких моделей:

Audi Q8 та SQ8;

BMW X6 і X7;

Land Rover Range Rover;

Lexus LX 500d та LX 600;

Mercedes-Benz G-Class і S-Class;

Porsche 911 Turbo,Taycan, Cayenne та Panamera;

Volvo XC90.

Львівщина – серед лідерів України

За даними Державної податкової служби, у першому півріччі 2026 року власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів України 166,8 млн грн транспортного податку. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 103,4 млн грн.

Найбільші суми транспортного податку надійшли з Дніпропетровської області (15,7 млн грн), Львівської області (12,6 млн грн), Одеської області (12,4 млн грн).

Таким чином Львівщина увійшла до трійки регіонів України з найбільшими надходженнями від транспортного податку на дорогі автомобілі.