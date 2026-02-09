У Львові облаштують ще 19 зарядних станцій без орендної плати за землю

Загалом місто отримає ще 19 станцій зарядки електромобілів. Саме стільки локацій було винесено на торги. Про це повідомила Львівська мерія.

Якщо за право володіти ділянкою під облаштування станцій на 18 запропонованих містом майданчиках боролися "від двох до шести суб’єктів господарювання, тож переможців визначали на конкурсній основі", то одна адреса зацікавила лише одного заявника.

Читайте також Електрозарядні станції у Львові будуватимуть за конкурсною основою

Місце під забудову віддали автоматично

За умовами конкурсу у таких випадках процедура не відміняється. Єдиний учасник торгів автоматично отримав право на встановлення та обслуговування зарядної станції.

Голова конкурсної комісії, директор департаменту мобільності Львівської міської ради Олег Забарило зазначив, що у конкурсі взяли участь 13 суб’єктів господарювання. Серед них були претенденти, зареєстровані у Львівській громаді, так і з інших міст України.

Окрім місцевих, були й прибульці

Загалом заявлені у торгах учасники мають досвід встановлення та обслуговування зарядних станцій різної потужності та вже працюють не лише у Львові, а й в інших регіонах країни.

Читайте також Зарядні станції для електромобілів забруднюють атмосферу: дослідження

"Це говорить про те, що конкуренція на ринку є досить суттєвою. Переможців визначали відповідно до затверджених критеріїв, проаналізувавши кожного учасника", – зазначив голова конкурсної комісії Олег Забарило.

За пів року мають облаштувати

Упродовж 10 днів після оголошення результатів конкурсу переможці отримають відповідні дозвільні документи та впродовж 6 місяців мають облаштувати зарядні станції.

Скільки станцій Львів уже має

Наразі зарядні станції вже встановлено на 26 локаціях у громаді. Загалом у Львівській МТГ громаді визначено 106 локацій на комунальній землі, призначених для встановлення такої зарядної інфраструктури.

Читайте також Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

Перелік локацій та переможців"

вул. С. Бандери, 18 — 3 заявки, переможець: ФОП Філімонюк О. М.

вул. С. Бандери, 47-А — 1 заявка, переможець: ТзОВ "ІОНІТІ".

вул. В. Винниченка, 16 — 6 заявок, переможець: ТзОВ "Лео грін інвестменс".

вул. Лисинецька, 9/101 — 3 заявки, переможець: ФОП Філімонюк О. М.

вул. Ю. Руфа, 36 — 3 заявки, переможець: ТзОВ "Лео грін інвестменс".

вул. Т. Драгана, 9 — 3 заявки, переможець: ФОП Прус Н. Я.

вул. Сихівська, 3 — 4 заявки, переможець: ФОП Пелех В. Р.

вул. Стрийська, 35 — 4 заявки, переможець: ФОП Пушкар Н. З.

вул. Г. Хоткевича, 10 — 3 заявки, переможець: ФОП Пелех В. Р.

просп. Червоної Калини, 42 — 2 заявки, переможець: ТзОВ "ІОНІТІ".

просп. Червоної Калини, 46 — 2 заявки, переможець: ФОП Пелех В. Р.

просп. Червоної Калини, 109 — 3 заявки, переможець: ФОП Пушкар Н. З.

вул. Ак. Я. Підстригача, 3 — 4 заявки, переможець: ТзОВ "Екосат"

вул. Володимира Великого, 123 — 4 заявки, переможець: ФОП Пушкар Н. З.

вул. Городоцька, 185 — 4 заявки, переможець: ФОП Філімонюк О. М.

вул. Княгині Ольги, 100 — 5 заявок, переможець: ФОП Пушкар Н. З.

вул. Княгині Ольги, 114 — 3 заявки, переможець: ФОП Пригода М. Р.

вул. Кульпарківська, 95 — 5 заявок, переможець: ФОП Пригода М. Р.

вул. Наукова, 49 — 5 заявок, переможець: ФОП Пушкар Н. З.

Читайте також У Львові власники електромобілів підживлюють кафе та ресторани

Озвучено ціна ділянки

Тут є ще одна суттєва деталь відносно локацій та фінансових розрахунків за землю: орендна плата за користування земельною ділянкою, на якій розміщуватиметься зарядна станція, не передбачається.