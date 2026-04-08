Lynк & Co кидає виклик BYD та Xiaomi: представлено надшвидкісні електроседани 10 та 10+

Головною особливістю нових моделей стала високовольтна архітектура 900 В (у топових версіях) та використання інноваційних акумуляторів Energee Golden Brick Battery, пише CarNewsChina. Завдяки підтримці стандарту заряджання 5.5C, автомобілі здатні поповнювати запас енергії з неймовірною швидкістю.

Використовуючи фірмові ультрашвидкісні станції V4, система дозволяє збільшувати запас ходу на 2 км за кожну секунду підключення. Зарядка від 10% до 70% триває всього 4 хвилини 22 секунди, а щоб заповнити батарею з 10% до 97%, знадобиться лише 8 хвилин 42 секунди. Це значно швидше, ніж у більшості сучасних конкурентів, що робить експлуатацію електромобіля такою ж зручною, як і заправку традиційним пальним.

Рекорди на трасі та німецькі конкуренти

Модель Lynk & Co 10+ стала першим електрокаром бренду, що отримав приставку “+”, яка символізує екстремальну продуктивність. На трасі Asian Ridge Track новинка продемонструвала час кола 1 хвилину 40,14 секунди, перевершивши показник Porsche Taycan GT. Для порівняння, у сегменті SUV на цій же трасі лідирує AUDI E7X із часом 1:47,93.

Потужність та динаміка аерокосмічного рівня

Версія 10+ оснащена системою повного приводу з двома двигунами сумарною потужністю 680 кВт (912 к.с.). Такий “табун” дозволяє седану розганятися до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Інженери Geely застосували у приводі технології магнієвого сплаву, що використовується в аерокосмічній галузі. Це дозволило знизити вагу силового агрегату до 75 кг, забезпечивши при цьому рекордний коефіцієнт корисної дії у 93,7%. Інтелектуальна протипробуксовочна система G-TCS реагує на зміни дорожнього покриття всього за 2 мілісекунди, забезпечуючи ідеальний контроль над потужністю.

Дизайн та габарити

Автомобілі виконані у футуристичній дизайнерській мові “Next Day”. Lynk & Co 10+ додатково отримав активне антикрило з вуглецевого волокна, 21-дюймові ковані диски та потужні гальма Brembo. Габарити седана підкреслюють його бізнес-клас: довжина становить 5050 мм при колісній базі 3005 мм, що гарантує винятковий простір у салоні.

Ціна та ринкові перспективи

Lynk & Co 10 виходить на ринок як прямий конкурент популярного Xiaomi SU7. Попередні ціни в Китаї варіюються від 200 000 до 230 000 юанів (приблизно 29 000–33 300 доларів США). Зважаючи на запас ходу до 816 км (за циклом CLTC) та передові технології зарядки, новинка має всі шанси стати новим фаворитом серед поціновувачів швидких та технологічних електромобілів.