Lynk & Co представила електричний GT, що здатний змінювати довжину кузова на 10 см

За своїми розмірами новинка подібна до італійського суперкара Ferrari 12Cilindri, оскільки довжина купе становить 4780 мм. Дизайн поєднує класичні пропорції GT з довгим капотом і низькою посадкою. Проте головною особливістю автомобіля стала система зміни форми, зазначає Carscoops.

При натисканні кнопки на центральній консолі автомобіль активує “трековий режим”: передній та задній бампери висуваються, подовжуючи автомобіль на 100 мм для оптимізації аеродинаміки, масивне заднє антикрило підіймається для створення додаткової притискної сили, а адаптивна підвіска опускає кузов на 15 мм ближче до асфальту.

Салон-трансформер

Внутрішній простір виконаний за схемою 2+2 та оздоблений білою шкірою з елементами з вуглецевого волокна. Футуристична передня панель налічує одразу п’ять цифрових дисплеїв. Цікаво, що в екстремальному режимі водіння частина екранів складається, щоб зосередити увагу водія на дорозі.

Технічною основою керування став “цифровий інтелект”. Компанія заявляє про впровадження шасі на базі штучного інтелекту, яке автоматично підлаштовує параметри під конкретний трек або стиль водіння.

Динаміка на рівні світових рекордів

Хоча детальні специфікації батареї тримаються в секреті, Lynk & Co підтвердила використання потужної електричної установки з приводом на задню вісь. Заявлений час розгону від 0 до 100 км/год становить рівно 2 секунди. Такі показники ставлять китайський концепт в один ряд із найшвидшими серійними електромобілями планети.

Представники бренду наголошують, що цей GT – не просто дизайнерська вправа. Компанія активно збирає відгуки спільноти, щоб прийняти рішення про запуск моделі у серійне виробництво. У разі позитивного рішення, новинка стане конкурентом для Porsche 911, Mercedes-AMG GT та нещодавно представленого Denza Z.

Як Lynk & Co конвертує спортивний досвід у серійні авто?

Lynk & Co має чималий досвід у автоспорті завдяки участі в серії TCR (Touring Car Championship), оскільки компанія успадкувала напрацювання команди Volvo Polestar Racing. Крім того, спорідненість з Geely дозволяє інженерам бренду оримувати доступ до напрацювань Lotus, зокрема до платформи EPA.

Хоча раніше автовиробник був сфокусований на виробництві кросоверів, розробка концептуального GT свідчить про намір вийти в сегмент елітних спортивних автомобілів, де маржа та лояльність клієнтів значно вищі.