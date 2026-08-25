Липень показав новий тренд авторинку: комерційний транспорт росте швидше за легковики

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року в Україні зафіксували 130 919 реєстраційних операцій із транспортними засобами, що на 4,2% більше, ніж у червні, та лише на 0,1% менше, ніж у липні минулого року.

До статистики входять внутрішні перепродажі, імпорт вживаної техніки, реєстрації нових імпортованих машин та транспортних засобів українського виробництва.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дві третини авторинку вже формує внутрішня вторинка

Найбільшим сегментом залишаються автомобілі та інша техніка, які вже перебувають в Україні та переходять від одного власника до іншого. На внутрішні перепродажі у липні припало 87 664 операції, або рівно 67% усього ринку.

За місяць цей сегмент зріс на 2,7%, хоча до липня минулого року не дотягнув 0,9%.

Нещодавно Авто24 детально аналізував липневу вторинку легкових автомобілів, де за місяць зафіксували понад 77 тисяч перереєстрацій. Майже 30% таких операцій уже проводяться повністю онлайн через “Дію”.

Другим за масштабом джерелом поповнення парку залишається імпорт уживаної техніки. У липні її вперше зареєстрували 27 072 одиниці, що відповідає 20,7% ринку.

Імпорт вживаних машин продовжив зростати

Імпорт уживаного транспорту додав 6,5% проти червня та 2,5% у річному порівнянні.

Основну масу тут традиційно становлять легковики. Авто24 вже писав, що липень став найактивнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних легкових авто: українці зареєстрували 23 137 таких машин, причому дві третини були молодшими за 10 років.

Нових транспортних засобів іноземного виробництва у липні зареєстрували 13 521, або трохи більше 10% загального ринку. За місяць цей сегмент додав 8,9%, але залишився практично на торішньому рівні.

Ще 2662 транспортні засоби були виготовлені або переобладнані в Україні. Їхня частка поки становить лише 2%, хоча за місяць кількість реєстрацій зросла на 10%.

Легковики займають 81% ринку, але за рік їх стало менше

Легкові автомобілі традиційно формують основну частину всіх реєстраційних операцій. У липні на них припало 105 692 операції, або 80,7% загального обсягу.

Порівняно з червнем легковий сегмент додав 4,1%, але результат виявився на 2,8% нижчим, ніж рік тому.

Така динаміка добре показує, чому загальні 130 тисяч операцій не варто сприймати як повноцінне відновлення всього авторинку. Найбільша його частина за рік скоротилася, а нульову загальну динаміку забезпечили інші види транспорту.

Напівпричепи стали головним рекордсменом

Найбільший річний приріст серед основних категорій показали напівпричепи. У липні з ними провели 1685 операцій, що на 31,3% більше, ніж у тому самому місяці минулого року.

Вантажні автомобілі теж ростуть значно швидше за легкові. За місяць із ними провели 7806 операцій, а річний приріст досяг 21,4%.

Для комерційного транспорту це продовження тренду, який спостерігався протягом першої половини року. Збільшення активності у вантажному сегменті означає не лише купівлю нової техніки, а й значний рух на вторинному ринку та імпорт.

У випадку напівпричепів результат особливо показовий, адже цей ринок безпосередньо залежить від активності вантажних перевезень та оновлення парків перевізників.

Мотоцикли також продовжують набирати популярність

Мототранспорт став ще одним сегментом із помітним річним плюсом.

У липні зафіксували 11 718 операцій із мотоциклами та іншою мототехнікою, що на 3,7% більше, ніж у червні, та на 10,5% більше, ніж рік тому.

Причепи додали 12,8% лише за місяць і 4,3% у річному порівнянні.

Єдиним помітним сегментом, який скоротився сильніше за легковики, стали автобуси. У липні з ними провели 499 операцій, що на 2,9% менше, ніж у червні, та на 9,8% менше, ніж у липні 2025 року.

Липневе зростання було спільним майже для всіх каналів

Якщо порівнювати липень лише з червнем, картина виглядає досить оптимістично. Внутрішні перепродажі додали 2,7%, імпорт уживаного транспорту 6,5%, новий імпорт 8,9%, а українське виробництво та переобладнання 10%.

Загальний ринок у результаті зріс на 4,2%. Втім, місячне зростання не означає нового рекорду. За останні 13 місяців найвищий результат був у грудні 2025 року, коли зафіксували 146 747 операцій. Мінімум припав на лютий 2026 року з 91 732 операціями.

Липневі 130 919 реєстрацій свідчать радше про літнє відновлення після слабшої першої частини року.

Стабільна цифра приховує зовсім інший ринок

Різниця між липнем 2025 та липнем 2026 року становить лише 113 реєстраційних операцій, тому на перший погляд може здатися, що за рік нічого не змінилося.

Але всередині ринку рух досить помітний. Легковики втратили 2,8%, тоді як вантажні автомобілі додали 21,4%, напівпричепи 31,3%, а мототранспорт 10,5%.

Змінюється і структура самого легкового сегмента. На вторинному ринку дедалі більше операцій проходить онлайн, а імпорт відновлюється за рахунок відносно молодих машин. Авто24 також писав, що середній вік автомобілів на внутрішній вторинці вже наблизився до 16 років, тоді як свіжий імпорт помітно молодший.

Тому липневий результат краще описувати не як застій, а як структурну перебудову. Загальний розмір українського авторинку майже не змінився, проте дедалі більше активності переходить у комерційний транспорт, імпорт та внутрішню вторинку, тоді як найбільший легковий сегмент поки не повернувся до торішнього рівня.