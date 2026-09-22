Лише 30 штук на всю Європу: чим дивує ексклюзивний тягач Renault T540 Ultimate Edition

Окрім унікального дизайну та розкішної комплектації, машини отримають абсолютно нове покоління 13-літрових двигунів із підвищеною потужністю та меншим апетитом до пального.

Як повідомляє Renault Trucks, запуск цієї спецверсії приурочений до виходу на ринок оновленого модельного ряду вантажівок бренду. Головною фішкою екстер'єру став складний малюнок на кабіні, який не просто обклеїли плівкою, а на 100% нанесли фарбою безпосередньо в заводській майстерні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нова естетика робочого місця водія

Декоративні елементи інтер'єру також отримали ексклюзивне лакофарбове покриття. Робоче місце водія укомплектували по максимуму: тут є кабіна з плоскою підлогою, шкіряні крісла, топова аудіосистема та сучасні камери замість класичних дзеркал заднього виду.

Приємним бонусом для майбутніх власників стануть персоналізовані подарункові набори. Їх дбайливо спакували в елегантні сумки та розмістили в кожній з тридцяти машин.



Тут не тільки красиво, еле й зручно – ергономіка відповідає усім запитам водія. Фото: Renault Trucks

Що під кабіною

Серцем ексклюзивного тягача став новітній двигун DE13R від групи Volvo, який видає 540 кінських сил та 2800 Нм крутного моменту. Саме ця цифра гордо красується на бортах лімітованої вантажівки.

Інженери суттєво перепрацювали конструкцію 13-літрового агрегата. Блок циліндрів тепер відливають із використанням сірого та вермікулярного чавуну, що дозволило збільшити його міцність на 75 відсотків і підняти тиск у циліндрах до 250 барів.

Виробник відмовився від системи Turbo Compound на користь єдиної турбіни зі змінною геометрією та повноцінного вприскування Common Rail. Разом із системою Predictive Engine Stop Start, яка глушить мотор на спусках, та на 20 відсотків швидшою коробкою передач, це дає реальну економію пального на рівні 4 відсотків.

Оскільки тираж обмежений лише трьома десятками екземплярів на всі європейські ринки, охочим придбати такий апарат варто вже зараз обривати телефони місцевих дилерів Renault.