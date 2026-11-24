Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, оновлена Lada Samara першого покоління оснащена 1,6-літровим бензиновим двигуном на 81 кінську силу. Працює цей перевірений часом агрегат у парі з класичною механічною коробкою передач.

Власник запевняє, що кузов машини не має жодних пошкоджень, і готовий надати транспортний засіб для перевірки на будь-якому СТО. "Огляд допоможе оцінити реальний стан машини", – зазначає продавець в оголошенні. Водночас у наданих відомостях поки немає датованих записів одометра, тому історію пробігу доведеться ретельно перевіряти перед покупкою.



Фото: AUTO.RIA

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Історія моделі та ціна питання

Заявлений прайс у 4900 доларів, що в еквіваленті становить понад 223 тисячі гривень, виглядає доволі амбітно. Проте варто пам'ятати, що ВАЗ-21099, який доповнив сімейство передньопривідних автомобілів у 1990 році, досі має попит серед українських водіїв завдяки простоті в обслуговуванні.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника, який оцінили у 263 тисячі гривень.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші збережені екземпляри. Наприклад, ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі з Миколаєва зараз продають за 3999 доларів, а за унікальний ЗАЗ-968М з пробігом лише 189 кілометрів просять цілком адекватні гроші.