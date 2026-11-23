Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, стара споруда 1967 року побудови вже фактично перетворилася на сучасний інфраструктурний об'єкт. Підрядники повністю демонтували застарілі конструкції, які не витримували сучасних транспортних навантажень.

Наразі будівельники вже встановили три нові опори, змонтували прогонові будови та залили монолітну бетонну плиту. Також повністю готова гідроізоляція проїзної частини, змонтовані бар'єрні та перильні огородження, а для пішоходів облаштували зручні тротуари.

"Попереду – завершальний етап робіт, який включає влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, нанесення розмітки та фарбування бетону, – зазначають представники відомства.

Зроблено вже багато, але до весни доведеться почекати. Фото: Служба відновлення Львівщини

Масштабне оновлення інфраструктури

Старі радянські мости давно стали слабкою ланкою нашої логістики, адже будь-яка аварійна ситуація на міжнародній трасі миттєво створює кілометрові затори. Саме тому проєкт передбачає не просто ремонт, а суттєве розширення проїзної частини та створення безпечних велопішохідних зон за європейськими стандартами.

Окрім самої переправи, дорожники прокладають нову дощову каналізацію, оновлюють дорожній одяг та будують сучасну кільцеву розв'язку для розвантаження трафіку.

Водіям варто врахувати, що через активну фазу будівництва в межах населеного пункту тимчасово обмежено рух для важких вантажівок та рейсових автобусів міжнародного сполучення. Повноцінно оцінити м'яку їзду новим мостом автомобілісти зможуть вже навесні наступного року.