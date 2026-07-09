Майор загону спецпризначення налагодив трансфер ухилянтів до Угорщини: скільки коштував маршрут

За попередніми даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, схема діяла із середини травня 2026 року. 31-річний майор, заступник начальника одного з підрозділів правоохоронного органу спеціального призначення, налагодив канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Угорщини.

Слідчі стверджують, що він відповідав за всю логістику перевезення. Зокрема, організовував трансфер зі Львівської області до прикордонного населеного пункту на Закарпатті, забезпечував тимчасове проживання, визначав найзручніший час для переправлення, координував передачу грошей і подальший рух поза офіційними пунктами пропуску.

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За доставку до кордону просив $12,5 тисячі

Вартість незаконного "маршруту" становила 12,5 тисячі доларів США. За матеріалами слідства, гроші клієнт мав передати після доставки до Мукачева, звідки організатори вже готували нелегальний перехід українсько-угорського кордону.

Правоохоронця затримали після отримання обумовленої суми коштів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів.

Арешт відбувся за якусь хвилину-дві після отримання грошей за трансферну послугу до Угорщини. Фото: спецпрокуратура у сфері оборони

Суд відправив майора під варту

Рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 233 тисячі гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів.

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Досудове розслідування проводять слідчі та оперативники УСБУ в Закарпатській області спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки 27 прикордонного загону ДПСУ.