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Майже 50-річна капсула часу: на Закарпатті продають ЗАЗ-968А з мізерним пробігом

У Виноградові виставили на продаж раритетний ЗАЗ-968А 1979 року випуску, який за своє життя проїхав лише 10 тисяч кілометрів. За унікальний екземпляр першого покоління задньомоторних автомобілів власник просить 5500 доларів, що робить його одним із найдорожчих на ринку.
На Закарпатті продають ЗАЗ-968А з пробігом 10 тис. км

ЗАЗ-968А

Євген Гудущан
logo9 жовтня, 18:20
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Як повідомляє портал TopGir із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, цей класичний "вухатий" зберігся у первозданному вигляді. Автомобіль оснащений рідним 1,2-літровим бензиновим двигуном на 45 кінських сил та класичною чотириступеневою механікою.

Головна фішка цієї моделі – V-подібний мотор із повітряним охолодженням, який традиційно для ЗАЗ розташований у задній частині кузова. За комфорт на нерівностях відповідає незалежна підвіска: торсіонна спереду та пружинна ззаду, що свого часу вважалося цілком прогресивним рішенням.

Своє народне прізвисько машина отримала завдяки характерним бічним повітрозабірникам, які забезпечували охолодження моторного відсіку. Цікаво, що саме ЗАЗ-968А став одним з останніх представників лінійки з такими виразними "вухами", адже вже наприкінці 1979 року завод перейшов на випуск модернізованої версії без них.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Заявлений прайс у 247 тисяч гривень виглядає доволі амбітно, враховуючи, що продавець не надав детального опису стану кузова чи історії обслуговування. Проте для колекціонерів та поціновувачів ретро-техніки такий пробіг може стати вирішальним аргументом для покупки.


Фото: AUTO.RIA

Не єдина знахідка на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну цікаву знахідку для любителів вітчизняного автопрому. На Львівщині виставили на продаж ідеальну ВАЗ-21099 2004 року випуску.

За 22 роки ця машина проїхала лише 13 тисяч кілометрів і весь час зберігалася у теплому гаражі. За збережену "дев'яносто дев'яту" з 1,5-літровим мотором власник просить 3999 доларів, причому кузов двічі проходив антикорозійну обробку і не має жодних слідів іржі.

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