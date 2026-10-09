Майже 50-річна капсула часу: на Закарпатті продають ЗАЗ-968А з мізерним пробігом

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, цей класичний "вухатий" зберігся у первозданному вигляді. Автомобіль оснащений рідним 1,2-літровим бензиновим двигуном на 45 кінських сил та класичною чотириступеневою механікою.

Головна фішка цієї моделі – V-подібний мотор із повітряним охолодженням, який традиційно для ЗАЗ розташований у задній частині кузова. За комфорт на нерівностях відповідає незалежна підвіска: торсіонна спереду та пружинна ззаду, що свого часу вважалося цілком прогресивним рішенням.

Своє народне прізвисько машина отримала завдяки характерним бічним повітрозабірникам, які забезпечували охолодження моторного відсіку. Цікаво, що саме ЗАЗ-968А став одним з останніх представників лінійки з такими виразними "вухами", адже вже наприкінці 1979 року завод перейшов на випуск модернізованої версії без них.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заявлений прайс у 247 тисяч гривень виглядає доволі амбітно, враховуючи, що продавець не надав детального опису стану кузова чи історії обслуговування. Проте для колекціонерів та поціновувачів ретро-техніки такий пробіг може стати вирішальним аргументом для покупки.



Фото: AUTO.RIA

Не єдина знахідка на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну цікаву знахідку для любителів вітчизняного автопрому. На Львівщині виставили на продаж ідеальну ВАЗ-21099 2004 року випуску.

За 22 роки ця машина проїхала лише 13 тисяч кілометрів і весь час зберігалася у теплому гаражі. За збережену "дев'яносто дев'яту" з 1,5-літровим мотором власник просить 3999 доларів, причому кузов двічі проходив антикорозійну обробку і не має жодних слідів іржі.