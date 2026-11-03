Майже 90 км за місяць: як в Україні захищають прифронтові дороги від ворожих дронів

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Військові натягують сітку над автодорогою
Як повідомляє Міністерство оборони України, масштабним проєктом займається Державна спецслужба транспорту. З початку поточного року її фахівці вже досягли встановлення понад 1640 кілометрів захисних споруд на визначених напрямках.
Лише за минулий місяць у прифронтових регіонах не лише звели 86,65 кілометра антидронових екранів, а й паралельно відремонтували майже 63 кілометри дорожнього покриття. Це критично важливо для швидкого та безпечного перенесення цивільної та військової техніки в умовах постійної загрози з повітря.
Масштаби дорожніх робіт
Загалом активна фаза відновлювальних робіт стартувала ще у квітні. За цей час дорожники та військові інженери провели поточний ремонт і забезпечили експлуатаційне утримання понад 720 кілометрів автошляхів, які щодня підтримують колосальні навантаження.
Наразі будівельні бригади повністю завершили роботи на 57 ділянках. Ще на двох об'єктах процес триває просто зараз, попри вкрай складні умови ближнього розташування зіткнення. Така інфраструктура гарантує збереження транспорту та надає нашим підрозділам додаткові можливості для ефективного виконання бойових завдань.