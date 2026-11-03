Майже 90 км за місяць: як в Україні захищають прифронтові дороги від ворожих дронів

Як повідомляє Міністерство оборони України , масштабним проєктом займається Державна спецслужба транспорту. З початку поточного року її фахівці вже досягли встановлення понад 1640 кілометрів захисних споруд на визначених напрямках.

Лише за минулий місяць у прифронтових регіонах не лише звели 86,65 кілометра антидронових екранів, а й паралельно відремонтували майже 63 кілометри дорожнього покриття. Це критично важливо для швидкого та безпечного перенесення цивільної та військової техніки в умовах постійної загрози з повітря.

Масштаби дорожніх робіт

Загалом активна фаза відновлювальних робіт стартувала ще у квітні. За цей час дорожники та військові інженери провели поточний ремонт і забезпечили експлуатаційне утримання понад 720 кілометрів автошляхів, які щодня підтримують колосальні навантаження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на