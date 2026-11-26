Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, оголошення стосується оновленої п'ятидверної моделі першого покоління у виконанні 2112-1. Під капотом цієї знахідки встановлено перевірений часом 1,6-літровий бензиновий двигун на 80 кінських сил, який працює в парі з класичною механічною коробкою передач.

Продавець запевняє, що пробіг машини є абсолютно оригінальним. За його словами, транспортний засіб використовували вкрай рідко, виключно для літніх поїздок за місто, а весь інший час хетчбек дбайливо зберігали під спеціальним чохлом у сухому гаражі.

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Фото: AUTO.RIA

Нюанси історії та ціна питання

Водночас історія володіння має кілька цікавих моментів. У картці автомобіля зазначено одного власника, проте останньою операцією вказано перереєстрацію на нового господаря, яка відбулася зовсім нещодавно – 20 листопада 2026 року.

З цих записів наразі неможливо точно встановити, чи дійсно машиною користувалася лише одна людина від моменту виїзду з автосалону. До того ж в описі відсутні датовані показники одометра, тому реальний стан авто доведеться ретельно перевіряти перед покупкою.

Заявлений прайс у 3500 доларів, що в еквіваленті становить понад 159 тисяч гривень, виглядає цілком ринковим для такого стану. Ця модель свого часу доповнила сімейство десяток і приваблювала водіїв практичністю: задню спинку можна скласти частинами, щоб перевезти габаритні речі.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на українському ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на Житомирщині знайшли ідеальну Lada Samara ВАЗ-21099, яку оцінили у 4900 доларів.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші збережені екземпляри за адекватні гроші. Наприклад, у Миколаєві зараз продають ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі за 3999 доларів, а шанувальники класики можуть придивитися до збереженого універсала ВАЗ-2104, який віддають за 170 тисяч гривень.