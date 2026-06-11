Майже кожна друга гривня "зникла" з бюджету: в Одесі викрили схему із закупівлею світлофорного обладнання

За даними слідства, посадовці комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради разом із представниками бізнесу організували закупівельну схему.

Як повідомляє у своєму релізі пресслужба БЕБ в Одеській області, умови тендерів, формували під конкретного постачальника, а очікувану вартість визначали за допомогою фіктивних комерційних пропозицій.

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Схема – через "свої" компанії

Обладнання закуповували у виробника та через ланцюг пов’язаних підприємств перепродавали комунальній установі за значно вищою ціною. Ділилися суми практично порівну: половину собі, половину – місту.

Упродовж 2024 року провели 11 закупівель джерел безперебійного живлення для світлофорів на загальну суму понад 40,8 млн грн.

Детективи вважають, що майже кожна друга гривня з кошторису закупівлі пішла в кишені чиновників. Фото: БЕБ Одещини

За висновками експертиз, збитки територіальної громади Одеси склали майже 21 млн грн - фактично понад половину витраченої суми.

Справу передали до суду

Детективи БЕБ повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Фігурантам інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом організованої схеми під час проведення закупівель.