Майже мільйон доларів у спинці сидіння: на Закарпатті судитимуть чоловіка за спробу схитрувати

За даними слідства, чоловік прямував до Словаччини через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на Audi A8. Інформацію про цей епізод поширила Закарпатська обласна прокуратура.

Для перетину кордону він обрав "зелений коридор", який призначений для манрівників без товарів і цінностей, що підлягають обов’язковому декларуванню.

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Усі яйця в одному кошику тримати не варто

Під час перевірки митники виявили у спинці заднього сидіння автомобіля спеціально обладнану схованку. У ній знаходилися 990 тисяч доларів США.

Водій та його пасажирка чи пасажир ще не знають, що за кілька хвилин розпочнеться огляд автівки з не дуже втішним для них результатом. Скриншот: Авто24 з відео Держмитслужби

Загальна сума вилучених коштів еквівалентна понад 40 мільйонам гривень. Наразі гроші арештовані.

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З грифом "у великому розмірі"

Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Чоловікові інкримінують контрабанду у великому розмірі – переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.