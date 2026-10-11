Майже мільйон євро за класику: легендарну Honda NSX перетворили на сучасний суперкар

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Рестомод Honda NSX Tensei
Як повідомляє Motor1, італійське ательє Pininfarina спільно з JAS Motorsport завершили роботу над амбітним проєктом переродження класичної Honda NSX. Новинка отримала назву Tensei, що в перекладі з японської означає "відродження". Сама компанія Honda не бере прямої участі в проєкті – це повністю незалежна інтерпретація культового спорткара, яку зберуть вручну.
Що під капотом
Замість того, щоб ставити сучасний електромотор, інженери зберегли оригінальний блок циліндрів Honda C30A. Проте його "начинку" повністю переробила британська компанія Judd Power, відома своїми гоночними двигунами.
Вони встановили новий колінвал, легкосплавні головки блоку, титанові клапани та відмовилися від фірмової системи VTEC на користь фіксованих фаз газорозподілу. У результаті 3,5-літровий атмосферний V6 видає 414 кінських сил і крутиться до вражаючих 8500 обертів на хвилину. Уся ця потужність передається виключно на задні колеса через класичну шестиступінчасту механіку.
Карбон замість алюмінію
Фахівці Pininfarina замінили всі заводські алюмінієві кузовні панелі на високоміцне вуглецеве волокно. Це дозволило не лише змінити дизайн, а й зробити абсолютно пласке днище та додати активний задній дифузор, якого ніколи не було в оригінальній NSX.
Суха маса автомобіля тепер становить лише 1250 кг. За зупинку відповідають потужні гальма Brembo, а підвіска отримала електронно-керовані амортизатори KW, що дозволяє водієві налаштовувати жорсткість під конкретні умови на дорозі.
Ціна питання
- За такий ексклюзив доведеться заплатити солідну суму. Базовий прайс на Tensei стартує від 880 тисяч євро (приблизно 959 тисяч доларів). І це без урахування податків, індивідуальних побажань клієнта та, найголовніше, без вартості самої Honda NSX, яку покупець має надати як донора.
- Публічний дебют готового автомобіля відбудеться на Паризькому автосалоні 2026 року. Загалом планують випустити лише 35 таких машин, тому це скоріше колекційна екзотика, ніж авто для щоденних поїздок.