Майже нова Kia Rio 2010 року: у Кривому Розі знайшли цікаву капсулу часу з ГБО

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, червоний автомобіль після рестайлінгу виставили на продаж у Кривому Розі. Власник оцінив машину у 371 360 гривень, проте в короткому описі не надав жодних подробиць щодо історії зберігання чи документів, які б підтверджували цифри на одометрі.

Під капотом цієї знахідки встановлено надійний 1,4-літровий двигун потужністю 95 кінських сил, який працює в парі з класичною механічною коробкою передач. Цікаво, що попри статус капсули часу, машина обладнана газобалонним устаткуванням для їзди на пропан-бутані.



Фото: AUTO.RIA

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Юридична історія та нюанси комплектації

За даними відкритих реєстрів, ця Kia Rio встигла змінити трьох власників. Останню реєстраційну дію провели 15 листопада 2023 року, коли хетчбек офіційно переобладнали для роботи на газовому пальному.

Автомобіль представлений у виконанні Base, що передбачає мінімальний набір опцій. "Продавець характеризує стан хетчбека як відмінний, проте жодних підтверджень цьому не надає", – зазначають журналісти.



Фото: AUTO.RIA

Інші знахідки на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються в продажу. Наприклад, у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника, який оцінили у 263 тисячі гривень.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й преміальні авто в ідеальному стані. Як уже повідомлялося на нашому сайті, у Чернівцях виставили на продаж представницький седан Audi A8 2008 року з прозорою історією обслуговування за 18 999 доларів.