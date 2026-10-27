Майже нові, але дешевші: які вживані авто до 5 років масово приганяють українці

Як повідомляє асоціація Укравтопром, загалом із січня по вересень 2026 року вітчизняний автопарк поповнили 176,3 тисячі легковиків із пробігом. З цієї кількості частка відносно нових машин віком до п'яти років склала солідні 26 відсотків.

Цікаво, що вподобання покупців у цьому сегменті розподілилися досить нерівномірно. Найбільшу частку серед імпортованих "свіжих" легковиків впевнено тримають бензинові авто, які охопили 46 відсотків ринку.

Електромобілі дихають у спину традиційним ДВЗ із показником у 29 відсотків, а гібридні моделі обрали 19 відсотків покупців. Натомість дизельні машини та авто з газобалонним обладнанням пасуть задніх – їхня частка становить лише 5 та 1 відсоток відповідно.

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Які моделі розлітаються найшвидше

Абсолютним бестселером серед вживаних авто віком до п'яти років стала Tesla Model Y. За дев'ять місяців українці зареєстрували 2813 таких електричних кросоверів, що підтверджує шалений попит на практичні "зелені" технології.

Другу сходинку рейтингу посів популярний японський кросовер Nissan Rogue із результатом у 2218 проданих одиниць. Трійку лідерів замикає німецький прагматик Volkswagen Tiguan, який обрали 1957 автомобілістів, а одразу за ним іде ще одна електричка – Tesla Model 3 із показником у 1942 авто. П'яте місце дісталося стильній Mazda CX5, яку придбали 1848 разів.

До десятки найбажаніших моделей також увійшли Ford Escape, преміальний Audi Q5 та економний Kia Niro. Замикають цей хіт-парад корейський електрокар Hyundai Ioniq 5 та американський позашляховик Jeep Compass, які знайшли 842 та 794 нових власників відповідно.