Майже новий Chevrolet Aveo 2006 року: чи варто віддавати 6500 доларів за капсулу часу на автоматі

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, під капотом цієї знахідки встановлено надійний 1,5-літровий бензиновий двигун. Продавець запевняє, що машина має максимальну комплектацію, взута у нові шини та повністю готова до будь-яких перевірок на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Власник порівнює збереженість двадцятирічного седана зі станом абсолютно нового автомобіля. За його словами, усі бортові системи та функції працюють без жодних нарікань, а технічних зауважень до роботи агрегатів просто немає.

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Нюанси з документами та ціна

Проте приваблива картинка трохи псується через відсутність документального підтвердження реального кілометражу. В оголошенні немає жодних відомостей про історію сервісного обслуговування чи умови зберігання кузова протягом останніх двох десятиліть.

Додаткові питання викликає і юридична історія транспортного засобу. Хоча в картці товару вказано лише одного власника, дані відкритих реєстрів свідчать про перереєстрацію авто за договором купівлі-продажу 7 липня 2026 року.

Заявлений прайс у 6500 доларів, що в еквіваленті становить понад 300 тисяч гривень, виглядає доволі амбітно для цієї моделі. "Продавець повідомляє про належний стан документів і допускає торг із покупцем під час огляду", – зазначають журналісти.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Кривому Розі знайшли майже нову Kia Rio 2010 року випуску з ГБО, яку оцінили у понад 370 тисяч гривень.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й інші цікаві пропозиції. Наприклад, у Києві виставили на продаж ідеальний ЗАЗ Lanos 2013 року від першого власника за 263 тисячі гривень, а у Кропивницькому продають збережену Toyota Corolla 2008 року випуску.