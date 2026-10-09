Майже новий Daewoo Sens за ціною старого Ланоса: на Рівненщині знайшли справжню капсулу часу

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, червоний седан весь цей час належав лише одному власнику. Останню реєстраційну дію провели зовсім нещодавно – 27 березня 2026 року машину переоформили за договором купівлі-продажу.

Під капотом цієї знахідки ховається добре знайомий українським водіям 1,3-літровий мелітопольський двигун МеМЗ потужністю 70 кінських сил. Працює він у парі з класичною п'ятиступеневою механікою, що свого часу і було головною відмінністю моделі від дорожчого спорідненого Lanos.



Фото: AUTO.RIA

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Продавець оцінив свою капсулу часу у 125 860 гривень, що в еквіваленті становить 2800 доларів. Кузов автомобіля зберігся чудово, серйозних дефектів чи слідів корозії немає.

Авто від одного власника, є дві подряпини на лівому крилі, на фото видно,

– Автор оголошення, продавець.

Цікаво, що тривалий час на нашому ринку Sens пропонували виключно у кузові седан. Практичніші хетчбеки з'явилися в автосалонах значно пізніше, тому саме такі чотиридверні версії стали справжнім народним хітом.

Не єдина знахідка цієї осені

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один цікавий екземпляр для поціновувачів класики. На Львівщині виставили на продаж ідеальну ВАЗ-21099 2004 року випуску.

Ця машина зберігалася у теплому гаражі та проїхала лише 13 тисяч кілометрів. За авто в оригінальному стані та без жодної іржі власник просить 3999 доларів, хоча й готовий до торгу.