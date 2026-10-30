Майже новий Mitsubishi Lancer X за 9000 доларів: на Харківщині знайшли цікаву капсулу часу

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, автомобіль оснащений надійним дволітровим бензиновим двигуном та класичною механічною коробкою передач. За словами продавця, машина зберегла заводське лакофарбове покриття, а жоден кузовний елемент не демонтувався.

Стан салону нинішній власник оцінює як відмінний, що цілком відповідає заявленим цифрам на одометрі. Водночас ідеалістам варто звернути увагу на невелику вм'ятину на задньому крилі, яку автор оголошення чесно демонструє на опублікованих фотографіях.



Фото: AUTO.RIA

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Нюанси пробігу та адекватність прайсу

Цікаво, що пробіг у 50 тисяч кілометрів збігається як в описі продавця, так і в електронній картці автомобіля. Проте документального підтвердження цього показника наразі немає, а за реєстраційними даними седан змінив уже трьох власників, остання перереєстрація відбулася у березні 2023 року.

Заявлена вартість у 9000 доларів, що в еквіваленті становить понад 418 тисяч гривень, може здатися зависокою для вісімнадцятирічного авто. Проте для поціновувачів саме десятого покоління Lancer у такому збереженому стані цей прайс може стати предметом для розумного торгу.



Фото: AUTO.RIA

Інші знахідки на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які цієї осені масово з'являються в продажу. Наприклад, у Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року випуску від першого власника, який оцінили у 263 тисячі гривень.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й преміальний сегмент у стані нового авто. Як уже повідомлялося на нашому сайті, у Чернівцях виставили на продаж ідеальну Audi A8 2008 року з мізерним пробігом, за яку просять майже 19 тисяч доларів.