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Майже новий ЗАЗ Lanos за фантастичною ціною: у Києві знайшли справжню капсулу часу

На столичному авторинку виставили на продаж ідеально збережений седан 2012 року випуску, який проїхав лише 7820 кілометрів. За вітчизняну автівку в максимальній комплектації та від першого власника просять чималі 5800 доларів, проте продавець готовий до торгу.
У Києві продають майже новий ЗАЗ Lanos за $5800

ЗАЗ Lanos

Євген Гудущан
logo26 жовтня, 14:10
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Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, синій автомобіль оснащений класичним 1,5-літровим бензиновим двигуном на 86 кінських сил та механічною коробкою передач. Машина перебуває в одних руках з моменту первинної реєстрації, яка відбулася 22 березня 2013 року.

Власник запевняє, що заявлений пробіг є абсолютно реальним, і готовий надати транспортний засіб для перевірки на будь-якому СТО. Знайти аналогічну модель з меншими цифрами на одометрі в Україні зараз дійсно вкрай складно.

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Максимальний комфорт та адекватний прайс

Виставлений екземпляр належить до першого покоління та може похвалитися топовим для цієї моделі оснащенням. Майбутній покупець отримає гідропідсилювач керма, кондиціонер, передні електросклопідіймачі та навіть підігрів передніх сидінь.

Салон додатково захистили чохлами, а загальний стан кузова виглядає дуже свіжим. Заявлена ціна у 263 тисячі гривень може здатися зависокою для вітчизняного автопрому, але можливість розумного торгу робить цю пропозицію цікавою для поціновувачів.

Інші знахідки на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються в продажу. Наприклад, на Рівненщині знайшли майже новий Daewoo Sens від першого власника, який оцінили у 2800 доларів.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й радянську класику в ідеальному стані. Зокрема, на Закарпатті продають класичний ЗАЗ-968А з мізерним пробігом за 247 тисяч гривень, а у Запоріжжі виставили колекційний ВАЗ-2106, за який просять вражаючі 20 тисяч доларів.

#Новини #Автофанати
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