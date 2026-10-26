Майже новий ЗАЗ Lanos за фантастичною ціною: у Києві знайшли справжню капсулу часу

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, синій автомобіль оснащений класичним 1,5-літровим бензиновим двигуном на 86 кінських сил та механічною коробкою передач. Машина перебуває в одних руках з моменту первинної реєстрації, яка відбулася 22 березня 2013 року.

Власник запевняє, що заявлений пробіг є абсолютно реальним, і готовий надати транспортний засіб для перевірки на будь-якому СТО. Знайти аналогічну модель з меншими цифрами на одометрі в Україні зараз дійсно вкрай складно.

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Виставлений екземпляр належить до першого покоління та може похвалитися топовим для цієї моделі оснащенням. Майбутній покупець отримає гідропідсилювач керма, кондиціонер, передні електросклопідіймачі та навіть підігрів передніх сидінь.

Салон додатково захистили чохлами, а загальний стан кузова виглядає дуже свіжим. Заявлена ціна у 263 тисячі гривень може здатися зависокою для вітчизняного автопрому, але можливість розумного торгу робить цю пропозицію цікавою для поціновувачів.

Інші знахідки на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються в продажу. Наприклад, на Рівненщині знайшли майже новий Daewoo Sens від першого власника, який оцінили у 2800 доларів.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й радянську класику в ідеальному стані. Зокрема, на Закарпатті продають класичний ЗАЗ-968А з мізерним пробігом за 247 тисяч гривень, а у Запоріжжі виставили колекційний ВАЗ-2106, за який просять вражаючі 20 тисяч доларів.