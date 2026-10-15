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Малайзія заборонила продаж популярного кросовера Chery Omoda 5: у нових авто просто відвалюються колеса

Уряд Малайзії офіційно призупинив сертифікацію та продаж кросоверів Chery Omoda 5 через масові випадки відриву задньої підвіски прямо під час руху. Виробник змушений оголосити масштабне відкликання, а власникам радять терміново перевірити свої машини на наявність критичного дефекту.
Малайзія заборонила продаж Chery Omoda 5 через дефект осей

ФОТО: Carscoops|

У Chery Omoda 5 колеса відпадають на ходу

Данило Северенчук
logo15 жовтня, 15:00
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Як повідомляє видання Carscoops, місцевий Департамент дорожнього транспорту (JPJ) пішов на радикальні кроки після того, як мережу заполонили шокуючі кадри відірваних задніх балок. Відомство не лише зупинило реалізацію, а й розпочало власне технічне розслідування щодо безпеки цих транспортних засобів.

Йдеться про компактний передньопривідний кросовер місцевого виробництва, який оснащується 1,6-літровим турбомотором та роботизованою коробкою передач. До офіційної заборони ця модель коштувала близько 28 600 доларів і мала чималий попит серед водіїв.

Реакція виробника та спроби приховати проблему

Офіційне представництво Chery відреагувало на кризу лише через шість днів після публікації перших відео з поламаними машинами. Компанія визнала наявність проблеми та запустила спеціальний сайт, де власники можуть перевірити свій VIN-код.

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За даними автовиробника, критичний дефект стосується виключно дорестайлінгових комплектацій C та H. Саме на цих версіях встановлювалася торсіонна балка задньої підвіски, тоді як оновлені модифікації вже отримали багатоважільну систему.

"Ми закликаємо кожного власника, який прагне додаткового спокою, відвідати наш авторизований сервісний центр", – заявили представники Chery.

Проте репутація компанії вже зазнала удару через спроби приховати інцидент. Відомий малайзійський автоблогер Борак Мотосіпут розповів, що бренд намагався влаштувати йому медійну блокаду. Після публікації відео з відірваними колесами компанія тиснула на місцеві видання, щоб ті припинили висвітлювати цю тему.

Подібне трапляється не вперше

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