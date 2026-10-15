Малайзія заборонила продаж популярного кросовера Chery Omoda 5: у нових авто просто відвалюються колеса

Як повідомляє видання Carscoops, місцевий Департамент дорожнього транспорту (JPJ) пішов на радикальні кроки після того, як мережу заполонили шокуючі кадри відірваних задніх балок. Відомство не лише зупинило реалізацію, а й розпочало власне технічне розслідування щодо безпеки цих транспортних засобів.

Йдеться про компактний передньопривідний кросовер місцевого виробництва, який оснащується 1,6-літровим турбомотором та роботизованою коробкою передач. До офіційної заборони ця модель коштувала близько 28 600 доларів і мала чималий попит серед водіїв.

Реакція виробника та спроби приховати проблему

Офіційне представництво Chery відреагувало на кризу лише через шість днів після публікації перших відео з поламаними машинами. Компанія визнала наявність проблеми та запустила спеціальний сайт, де власники можуть перевірити свій VIN-код.

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За даними автовиробника, критичний дефект стосується виключно дорестайлінгових комплектацій C та H. Саме на цих версіях встановлювалася торсіонна балка задньої підвіски, тоді як оновлені модифікації вже отримали багатоважільну систему.

"Ми закликаємо кожного власника, який прагне додаткового спокою, відвідати наш авторизований сервісний центр", – заявили представники Chery.

Проте репутація компанії вже зазнала удару через спроби приховати інцидент. Відомий малайзійський автоблогер Борак Мотосіпут розповів, що бренд намагався влаштувати йому медійну блокаду. Після публікації відео з відірваними колесами компанія тиснула на місцеві видання, щоб ті припинили висвітлювати цю тему.

Подібне трапляється не вперше