Мали їхати на фронт, а опинилися на автобазарі: на малій батьківщині глави держави судитимуть "автоволонетра"

У Кривому Розі до суду скерували обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, якого звинувачують у незаконному ввезенні та продажу автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про завершення розслідування йдеться в релізах Дніпропетровської обласної та Криворізької центральної окружної прокуратур, а також Криворізького районного управління поліції.

Фразою "для потреб військових" прикривалися, щоб провернути схему

За даними слідства, чоловік упродовж 2022–2023 років використовував підроблені гарантійні листи нібито від військових частин. У документах зазначалося, що автомобілі необхідні для потреб військовослужбовців.

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На підставі цих паперів шість автомобілів ввезли через митний контроль у Львівській області як гуманітарну допомогу – без сплати передбачених митних платежів.

Спочатку була оголошена підозра, а потім уже зібрано доказову базу для обвинувального акта. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

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До військових частин ці автомобілі, за версією слідства, так і не доїхали. Їх продавали через інтернет та серед знайомих за ринковими цінами.

У результаті держава, за даними правоохоронців, недоотримала майже 1,1 млн грн.

Оголошена підозра обернулася актом обвинувачення

Спочатку чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України. Тепер обвинувальний акт уже передали до суду.

Досудове розслідування проводили слідчі Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, відповідальність визначатимуть уже в межах відповідних статей Кримінального кодексу.