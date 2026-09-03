Мали їхати на фронт, а опинилися на автобазарі: на малій батьківщині глави держави судитимуть "автоволонетра"

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Для військових – не означає для фронту
У Кривому Розі до суду скерували обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, якого звинувачують у незаконному ввезенні та продажу автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога для ЗСУ.
Про завершення розслідування йдеться в релізах Дніпропетровської обласної та Криворізької центральної окружної прокуратур, а також Криворізького районного управління поліції.
Фразою "для потреб військових" прикривалися, щоб провернути схему
За даними слідства, чоловік упродовж 2022–2023 років використовував підроблені гарантійні листи нібито від військових частин. У документах зазначалося, що автомобілі необхідні для потреб військовослужбовців.
На підставі цих паперів шість автомобілів ввезли через митний контроль у Львівській області як гуманітарну допомогу – без сплати передбачених митних платежів.
Спочатку була оголошена підозра, а потім уже зібрано доказову базу для обвинувального акта. Фото: прокуратура Дніпропетровщини
В армії також обіцяного три роки ждуть
До військових частин ці автомобілі, за версією слідства, так і не доїхали. Їх продавали через інтернет та серед знайомих за ринковими цінами.
У результаті держава, за даними правоохоронців, недоотримала майже 1,1 млн грн.
Оголошена підозра обернулася актом обвинувачення
Спочатку чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України. Тепер обвинувальний акт уже передали до суду.
Досудове розслідування проводили слідчі Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, відповідальність визначатимуть уже в межах відповідних статей Кримінального кодексу.