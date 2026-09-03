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Мали їхати на фронт, а опинилися на автобазарі: на малій батьківщині глави держави судитимуть "автоволонетра"

Volkswagen Touareg, Kia Sorento та Hyundai Santa Fe мали допомагати військовим, але, за даними слідства, зрештою опинилися на автобазарі. Загалом за схемою ввезли шість автомобілів.
На малій батьківщині глави держави судитимуть "автомобільного волонетра"

ФОТО: Колаж Авто24 |

Для військових – не означає для фронту

Валентин Ожго
logo3 вересня, 08:08
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У Кривому Розі до суду скерували обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, якого звинувачують у незаконному ввезенні та продажу автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про завершення розслідування йдеться в релізах Дніпропетровської обласної та Криворізької центральної окружної прокуратур, а також Криворізького районного управління поліції.

Фразою "для потреб військових" прикривалися, щоб провернути схему

За даними слідства, чоловік упродовж 2022–2023 років використовував підроблені гарантійні листи нібито від військових частин. У документах зазначалося, що автомобілі необхідні для потреб військовослужбовців.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

На підставі цих паперів шість автомобілів ввезли через митний контроль у Львівській області як гуманітарну допомогу – без сплати передбачених митних платежів.

Спочатку була оголошена підозра, а потім уже зібрано доказову базу для обвинувального акта. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

В армії також обіцяного три роки ждуть

До військових частин ці автомобілі, за версією слідства, так і не доїхали. Їх продавали через інтернет та серед знайомих за ринковими цінами.

У результаті держава, за даними правоохоронців, недоотримала майже 1,1 млн грн.

Оголошена підозра обернулася актом обвинувачення

Спочатку чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України. Тепер обвинувальний акт уже передали до суду.

Досудове розслідування проводили слідчі Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, відповідальність визначатимуть уже в межах відповідних статей Кримінального кодексу.

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