Мамин Dodge Durango та земля під Києвом: у столичного ексборця з наркотиками забирають активи

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, прокурори подали позов до Вищого антикорупційного суду щодо Олександра Дибова. Йдеться про визнання необґрунтованими активів, які юридично належать матері колишнього посадовця.

Слідчі встановили, що протягом 2022–2023 років родичка чиновника стала власницею солідного майна. Головною перлиною виявився потужний американський позашляховик Dodge Durango 2018 року випуску, а доповнила картину земельна ділянка площею 0,12 гектара у престижному садовому товаристві Гатне-2.

Правоохоронці звернули увагу на цікавий нюанс: матір поліцейського постійно проживає на тимчасово окупованій території, тому фізично не могла користуватися цими благами. Фактично за кермом Dodge та на заміській ділянці бачили самого експосадовця та його дружину.

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Звідки гроші на елітні авто

Детальний аудит фінансів родини показав класичну для таких справ картину. Офіційні доходи представника влади та його близьких навіть близько не дозволяли зробити такі масштабні покупки.

"Аналізом доходів та видатків встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів, – зазначили у САП.

Доказову базу для позову спільно збирали детективи НАБУ, фахівці НАЗК та прокурори САП.

Схожі схеми більше не працюють

Нагадаємо, раніше ми писали про аналогічний фінал для іншого правоохоронця. У співробітника Харківського управління Нацполіції Верховний Суд остаточно конфіскував преміальний Lexus LX 450D, який також був завбачливо оформлений на дружину без відповідних легальних статків.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, практика переписування дорогих машин на родичів чи підлеглих стає все більш ризикованою. Нещодавно НАБУ завершило розслідування щодо ексурядовиці, яка приховувала користування кросовером Mercedes-Benz GLC 220 d, що був хитро записаний на її підлеглого.