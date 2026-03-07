Mansory створила дводверний Mercedes-Benz G-Class: випустять лише 8 таких для обраних

Gronos Coupe EVO C — це радикально перероблений G-Class із двома дверима, що відкриваються у протилежному напрямку (так званими “suicide doors”). Таке рішення виглядає ефектно, але значно ускладнює доступ до заднього ряду. Практичність, вочевидь, не головний пріоритет. Тут ставка зроблена на вау-ефект та ексклюзивність, зазначає Auto24.

Кований карбон і агресивний обвіс

Кузов отримав масивний пакет із карбону. Спереду дизайнери встановили повністю перероблений бампер, нові повітрозабірники, виражений спліттер, оновлену решітка радіатора, карбоновий капот, розширені колісні арки та гігантський задній дифузор. На даху — фіксований спойлер. Чи покращує він аеродинаміку квадратного G-Wagen? Питання риторичне. Показаний екземпляр поєднує відкритий кований карбон із насиченим коричневим кольором кузова.

Розкішний салон у стилі “нічого зайвого, крім усього”

Водночас інтер’єр не менш екстравагантний. Сидіння, кермо, дверні карти та передня панель обтягнуті білою шкірою з контрастною чорною строчкою. Карбонові вставки додали по всьому салону — щоб ніхто не забув, хто саме створив цей автомобіль. Фактично це поєднання люксового шоукара з позашляховиком, який колись задумувався як утилітарна машина.

Потужність може перевищити 900 к.с.

Офіційні технічні характеристики не розкриваються. Проте Mansory традиційно серйозно втручається у силовий агрегат. Не виключено, що потужність цієї версії перевищує 900 кінських сил.

Вісім екземплярів на весь світ

Mansory випустить лише вісім таких автомобілів і кожен матиме унікальну конфігурацію. Ціну офіційно не оголошують, але з огляду на масштаб переробок і ексклюзивність, йдеться про кілька мільйонів євро.