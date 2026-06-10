Маркування "Зроблено в ЄС" може з'явитись на автомобілях з Японії, Південної Кореї та Великої Британії

До переліку так званих "довірених партнерів" пропонують включити Велику Британію, Японію та Південну Корею. Такий крок є фактичним визнанням того, що європейська промисловість не здатна самостійно протистояти фінансовому та виробничому тиску з боку Китаю, пише Carscoops.

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Перша редакція законопроєкту передбачала, що державні субсидії та податкові пільги будуть доступні виключно для транспортних засобів, виготовлених безпосередньо в країнах Євросоюзу. Головний фокус програми спрямований на сегмент службових автомобілів та корпоративних автопарків, на які зараз припадає близько 60% від усіх нових реєстрацій транспортних засобів у регіоні. Включення іноземних партнерів до цієї програми дозволить їхнім автомобілям претендувати на значні податкові пільги, зокрема на зниження податку на комерційний автотранспорт.

Порятунок для автопрому Великої Британії та збереження ланцюгів постачання

Можливе розширення географії дії пільг є критично важливою новиною для автомобільної індустрії Великої Британії, яка перебуває у стані глибокої кризи після виходу країни зі складу ЄС. Раніше японська корпорація Nissan офіційно попередила британського прем'єр-міністра Кіра Стармера про ризик закриття свого найбільшого заводу в місті Сандерленд.

Причиною такого ультиматуму була саме загроза втрати європейського ринку через початкові суворі обмеження програми "Купуй європейське". Оновлення правил може стати вирішальним фактором, який переконає менеджмент Nissan зберегти інвестиції та продовжити роботу підприємства у Сполученому Королівстві.

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Зазначається, що ключову роль у пом'якшенні позиції Брюсселя відіграли керівники найбільших автомобільних концернів світу. Вони провели переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час яких довели, що жорсткі обмеження зруйнують наявні інтегровані ланцюги постачання між чотирма ключовими регіонами.

Суворе дотримання географічного принципу "Зроблено в ЄС" завдало б серйозного удару по самих європейських брендах, які у процесі виробництва машин масово використовують комплектуючі та вузли іноземного походження. Поширення пільг на партнерські країни розглядається як єдиний дієвий механізм протидії китайській політиці надмірних виробничих потужностей.