Маршрут до кордону подорожчав на 2 тисячі доларів: на Одещині затримали організатора втечі

За даними слідства, він пропонував кілька варіантів виїзду з України та брав за свої послуги від 8 до 20 тисяч доларів США. На вартість послуги впливала навіть погода.

Про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України повідомили військовослужбовцю однієї з військових частин. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Пропонував кілька "тарифів"

За версією слідства, наприкінці 2025 року 30-річний помічник начальника військового наряду організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі України під час воєнного стану.

Підозрюваний пропонував клієнтам кілька варіантів перетину кордону. Виїзд через офіційний пункт пропуску оцінювався у 13 тисяч доларів, нелегальний перехід поза пунктами пропуску коштував 8 тисяч доларів, а повний супровід із гарантіями – 20 тисяч доларів.

Один із клієнтів обрав легалізований сценарій через пункт пропуску, однак згодом вартість такої "послуги" зросла до 15 тисяч доларів.

Затримали на речових доказах. Тепер це фігуруватиме в суді. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Вимагав аванс і розписував маршрут

Слідчі встановили, що підозрюваний детально інструктував замовників, визначав маршрут, дату та час перетину кордону, а також вимагав частину коштів наперед як гарантійний внесок.

На початку червня він отримав 3 тисячі доларів авансу. Під час передачі ще 4,5 тисячі доларів правоохоронці затримали його в порядку статті 208 КПК України.

До дев'яти років ув'язнення

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

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Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та можливих спільників. Санкція інкримінованої статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ДБР за оперативного супроводу Національної поліції та Служби безпеки України.