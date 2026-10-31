Машини їздять самі ще до виїзду з заводу: BMW масштабує технологію автопілота на 1 мільйон авто

Як повідомляє офіційний пресцентр BMW Group, британське підприємство MINI Plant Oxford стало вже четвертим майданчиком концерну, де повноцінно запрацювала інноваційна система AFW. Лише за минулий рік на цьому заводі зафіксували понад 53 тисячі автоматизованих переміщень машин.

Загалом у глобальній мережі компанії щодня відбувається близько 3500 таких маневрів. Технологія дозволяє готовим автомобілям динамічно реагувати на оточення: вони самостійно розпізнають людей, логістичний транспорт та тимчасові перешкоди на своєму шляху.

"Ми рано розпізнали потенціал цієї системи, протестували її та довели до серійної зрілості, а тепер розгортаємо по всьому світу",

– Раймонд Віттманн, член правління BMW.

Як працює заводський автопілот

Головна фішка системи полягає у використанні зовнішніх датчиків. Лідари та камери встановлені не на самих машинах, а безпосередньо в інфраструктурі заводу. Це означає, що автомобіль може їхати самостійно незалежно від того, яка в нього комплектація. Завод MINI в Оксфорді пішов ще далі.

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Це перша локація, де безпілотні авто безпосередньо підключили до існуючих систем управління. Хмарне рішення дозволяє машині з ювелірною точністю під'їхати до підйомника для виконання конкретної технологічної операції. Технологію розробляли у тісній співпраці зі швейцарською компанією Embotech. Для безперервного вдосконалення маршрутів та симуляції складних ситуацій розробники активно використовують штучний інтелект.

Плани на майбутнє

Наразі розумна логістика вже працює на заводах у Дінгольфінгу, Лейпцигу, Регенсбурзі та Оксфорді. Наступним кроком стане впровадження системи на американському підприємстві BMW у Спартанбурзі, яке заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо, що пілотний проєкт стартував у Дінгольфінгу ще у 2022 році. За цей час компанія розгорнула там найбільшу інфраструктуру лідарів у Європі, що дозволило перетворити експериментальну розробку на надійний галузевий стандарт.